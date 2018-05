Verkeersagressie in Luik: slachtoffer ongeval haalt zwaard boven HR

14 mei 2018

21u01

Bron: Belga 9 In Luik heeft een man na een verkeersongeval een zwaard bovengehaald en een andere automobilist de stuipen op het lijf gejaagd. Er vielen geen gewonden.

Twee wagens botsten maandag rond 16 uur tegen elkaar in Grivegnée, een deelgemeente van Luik. Een van de bestuurders stapte uit met een zwaard in zijn hand en bedreigde de andere bestuurder. Die laatste sloeg op de vlucht.

De agressieveling sloeg vervolgens met zijn zwaard op twee andere voertuigen. Er is enkel materiële schade en er zijn geen gewonden.

De politie kwam ter plaatse en overmeesterde de man. Hij gaf zich zonder slag of stoot over. De politie ondervraagt de man, maar gaat niet uit van een terroristische daad. Het parket werd op de hoogte gesteld.