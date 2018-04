Verkeersagressie eindigt met messteken in de buurt van Ciney sam

06 april 2018

21u01

Bron: belga 2 In de provincie Namen zijn twee automobilisten slaags geraakt op een rustplaats langs de autosnelweg. Dat gebeurde deze namiddag op de N97 tussen Ciney en Havelange, meldt het parket van Namen.

Een van de automobilisten sloeg de andere verschillende keren in het gezicht, waarna hij hem een mes in de buik stak. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De dader van de messteek, een man uit Charleroi, kon worden opgepakt. Dat gebeurde in de woning van zijn vriendin in Ciney, nadat een getuige zijn nummerplaat had doorgegeven aan de politie.