Verkeerd afspeelprogramma gebruikt: dvd van telefoontaps vrijgelaten drugsbende was wél leesbaar, parket gaat in beroep Stéphanie Romans Tommy Thijs

25 januari 2018

16u43

Bron: Belga 14 De dvd met afgeluisterde telefoongesprekken die er gisteren voor zorgde dat een vermoedelijke drugsbende vrijuit ging in de Brusselse correctionele rechtbank, was wel degelijk leesbaar. Dat zeggen de overheidsdienst Justitie en de regering. Het probleem lag bij de rechtbank, waar een verkeerd programma werd gebruikt om de bestanden af te spelen. Pas vandaag, nu het juiste programma is geïnstalleerd, kan het gerecht de dvd lezen. Het Brusselse parket gaat dan ook in beroep tegen de vrijlating van de drugsbende.

De Brusselse correctionele rechtbank heeft gisteren de strafvordering tegen een vermoedelijke drugsbende onontvankelijk verklaard omdat het niet mogelijk bleek een dvd met afgeluisterde telefoongesprekken te beluisteren. Klopt niet, zegt Justitie nu.

"Er zou een verkeerd programma gebruikt zijn om de bestanden correct af te spelen", zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst. Ook minister Maggie De Block (Open Vld) bevestigde vanmiddag in de Kamer, waar ze minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verving, dat er een fout programma werd gebruikt in de rechtbank. “De dvd was wel beluisterbaar, maar er werd een verkeerd programma gebruikt", zei ze.

7 ton drugs gesmokkeld

Het Brusselse parket had tot 7 jaar cel geëist tegen de zeven verdachten in het dossier die zouden geprobeerd hebben zowat 7 ton drugs het land in te smokkelen. De verdediging merkte echter op dat er ernstige problemen waren met de bewijsvoering en betwistte onder meer de inhoud van een aantal afgeluisterde telefoongesprekken.

Op de transcripties van een gesprek werden zo twee namen vermeld, maar op het telefoongesprek was duidelijk een derde stem te horen. De advocaten vroegen daarom om alle afgeluisterde telefoongesprekken te kunnen beluisteren om de transcripties te controleren, maar de dvd waarop de bewuste gesprekken stonden bleek onleesbaar.

"Wel afspeelbaar"

"De FOD Justitie heeft de situatie nagekeken en heeft inmiddels meer informatie over de dvd in kwestie, waarop de telefoongesprekken bewaard zijn", zegt Landtsheere. "Uit dat onderzoek blijkt dat de dvd wel degelijk leesbaar was. Op de dvd staan de telefoontapbestanden en het programma waarmee men de bestanden kan uitlezen. In dit dossier zou een verkeerd programma zijn gebruikt om de bestanden correct af te spelen, waardoor er slechts één stem in het gesprek te horen was en de gesprekken niet correct geordend waren. Toen de politiediensten werden verwittigd van dat probleem, hebben ze de rechtbank gevraagd om het correcte programma te gebruiken voor het afspelen van de bestanden."

Er zou dus bij de rechtbank een fout gebeurd zijn. Rechtbankvoorzitter Luc Hennart zegt echter dat de rechtbank IT’ers van de FOD Justitie hebben laten komen, die een hele namiddag geprobeerd hebben de dvd te doen afpelen. De rechter heeft toestemming gevraagd om de juiste software te laten installeren, maar dat is geweigerd. Vandaag is uiteindelijk iemand van de politiediensten ter plekke gekomen om het programma te installeren. Nu kan het gerecht de dvd’s wel lezen. Het parket kondigde daarop aan in beroep te gaan tegen de vrijlating van de bendeleden.

"Bijkomende computer is voorzien"

"Er was in dit dossier geen bijkomende tussenkomst gevraagd aan de FOD Justitie", zegt Landtsheere echter. "In september 2017 voorzag de FOD Justitie wel al een bijkomende computer voor de correctionele griffie te Brussel. Deze computer staat ter beschikking van zowel advocaten als burgers om digitale overtuigingsstukken ter plaatse in te zien en heeft alle standaardprogramma's die toelaten om video- en audiomateriaal af te spelen."

"De FOD Justitie volgt de behoeften van de gebruikers van dichtbij op en faciliteert maximaal overleg om die noden zo goed mogelijk te vertalen naar oplossingen, in functie van de mogelijkheden. De FOD Justitie betreurt dat zij in dit geval niet op de hoogte werd gesteld door de rechtbank."

'Ze doen alsof we gewoon een tweede knopje niet hebben ingedrukt. De advocaten, griffie en de rechtbank hebben van alles geprobeerd en nu kunnen ze het op één dag oplossen?' Advocaat Sven Mary

"Overheid neemt rechtbank voor onnozelaar"

Meester Sven Mary, die een van de verdachten in de zaak verdedigt, reageert kwaad op de uitleg van Justitie. “De overheid neemt de advocaten, griffie en de rechtbank voor onnozelaar. Ze doen alsof we gewoon een tweede knopje niet hebben ingedrukt. De advocaten, griffie en de rechtbank hebben van alles geprobeerd en nu kunnen ze het op één dag oplossen? De kern van de zaak is dat de politie via Binnenlandse Zaken véél meer budget krijgt om criminelen op te sporen dan Justitie om hen te vervolgen. Zij hebben de nieuwste apparatuur en wij zitten met verouderd materiaal."

Volgens Landtsheere heeft de FOD in 2017 al een aanzienlijke investering gedaan in hardware. "In totaal leverde de FOD Justitie vorig jaar 4.613 nieuwe laptops aan magistraten en gerechtspersoneelsleden, een inruiloperatie die gepaard ging met een investering van 5 miljoen euro."