Verkeer rond Antwerpen staat muurvast: zo rij je best om

15u30

Marc De Roeck

Doordat de Antwerpse ring volledig is versperd in de richting van Gent, staat het verkeer in de hele regio Antwerpen zo goed als muurvast. De politie en het Vlaams Verkeerscentrum vragen weggebruikers met aandrang de omgeving te vermijden. Ook de omleidingswegen raken verzadigd.