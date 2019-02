Verkeer R4-Oost Gent staat volledig stil na aanrijding seinbrug mvdb

26 februari 2019

16u57

Bron: Belga 0 In en rond Gent is er hevige verkeershinder op de R4 nadat in Destelbergen een seinbrug met een dynamisch signalisatiebord aangereden werd. Dat melden de Oost-Vlaamse wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum. De signalisatie dreigt om te vallen en wordt onmiddellijk afgebroken, waardoor de R4 richting Merelbeke afgesloten is.

"Het wordt een moeilijke avondspits in Gent", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Het verkeer op de R4-Oost staat volledig stil. Al het verkeer moet er af in Oostakker en via de N70 (Antwerpse Steenweg) richting Beervelde/Lochristi, en dan via de N449 (Beerveldse Baan) naar de oprit Beervelde van de E17." De wegpolitie en het Verkeerscentrum vragen de R4 tussen Gent-Zeehaven en Oostakker te vermijden.



Hoe de aanrijding van de signalisatie boven de snelweg gebeurde is nog niet volledig duidelijk, maar vermoedelijk werd een kraan getransporteerd. "Voor de veiligheid moet de portiek (met de signalisatie, nvdr.) verwijderd worden. Het is moeilijk in te schatten hoe lang dat kan duren, maar we verwachten hinder voor een deel van de avondspits. De technici zullen vanavond alleen de werken uitvoeren die nodig zijn om de situatie veilig te maken, en eventueel andere werken doen als dat minder hinder veroorzaakt", zegt Sylvie Syryn van het agentschap Wegen en Verkeer.



Rond 16.30 uur stond er op de R4 Ring Gent een file vanaf Desteldonk tot Oostakker. De wachttijd kan oplopen tot een uur. Het verkeer op lange afstand van Zelzate naar Gent kan via de R4 West rijden.

#R4 Dit dynamisch signalisatiebord is aangereden door een te hoog voertuig. De R4 zal nog een hele tijd afgesloten blijven, de constructie moet afgebroken worden. Informatie en omleidingen: https://t.co/M3PcUaivhx pic.twitter.com/e1dpYgdc9v Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

De avondspits in Gent dreigt moeilijk te worden. We zien dat het verkeer op de #R4-Oost volledig stilgevallen is door de afsluiting in Oostakker. In de buurt moet een portiek over de weg weggehaald worden. Hou er rekening mee dat de snelweg daar een hele tijd dicht zal blijven. pic.twitter.com/2ucakj8tIM Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link