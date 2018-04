Verkeer op snelwegen loopt in de soep: tweede drukste avondspits van het jaar Tot 2,5 uur file richting Antwerpen na ongeval met vrachtwagens op E313: "Vermijd de omgeving" Tommy Thijs Sander Bral

19 april 2018

16u07 1 Door een aantal ongevallen en een verzadiging van het wegennet verloopt de avondspits in rond Antwerpen en Brussel bijzonder moeizaam. Het is zelfs de tweede drukste avondspits van het jaar, zegt het Vlaams Verkeerscentrum aan onze redactie. Er staat in Vlaanderen momenteel zo'n 220 kilometer file, wat nog net iets minder is dan de 224 kilometer die er stond door de sneeuw begin maart.

Over heel het land bedraagt de filelengte nu al bijna 350 kilometer. Op 2 maart was dat 590 kilometer.

Op de E313 is ter hoogte van Antwerpen-Oost, net voor de aansluiting met de ring, iets voor 15 uur een kopstaart-aanrijding gebeurd met twee vrachtwagens. Twee rijstroken richting Antwerpen waren lange tijd versperd, waardoor de avondspits op de E313 volledig in het honderd loopt. Er staat een file van meer dan 2 uur vanaf Herentals-West, waar bovendien ook een ongeval gebeurde.

De twee vrachtwagens reden op elkaar in in de staart van een file. De weg kon pas rond 16.45 uur vrijgegeven worden, aangezien beide vrachtwagens getakeld moesten worden, en de brandweer bovendien de weg moest schoonspuiten na een olielek.

De vrachtwagenchauffeur die werd aangereden, moest gewond naar het ziekenhuis vervoerd worden. De andere trucker bleef ongedeerd.

Ook in de andere richting is er een kijkfile ontstaan. In de file die snel aangroeide gebeurde rond 16 uur bovendien nog een ongeval ter hoogte van de afrit Herentals-West. Het Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden.

Ook op de Antwerpse ring en de E17 en de E34 vanuit het Waasland is het bijzonder druk, met files vanaf Haasdonk en Melsele tot Antwerpen-Oost. Het verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen wordt aangeraden via Brussel en de E19 te rijden. Ook wie vanuit het oosten van het land naar Gent wil, rijdt best via Brussel.

In Brussel verloopt het verkeer dan weer heel moeilijk op de binnenring. Door een eerder ongeval in Groenendaal staan er rond 17.15 uur filegolven van twee uur over zowat de hele lengte van de ring tussen Vorst en Groenendaal. Op de buitenring botsten dan weer een vrachtwagen en twee auto's op het viaduct van Vilvoorde. Daar zijn twee rijstroken versperd.

Rond 17.30 uur gebeurde bovendien een ongeval op de E314 in Aarschot richting Lummen. Daar zijn de rechterrijstrook en de afrit versperd.

