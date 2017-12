Verkeer ondervindt plaatselijk hinder door wateroverlast en hevige windstoten KVDS

18u33

Bron: Belga 5 ThinkStock Het verkeer ondervindt hier en daar problemen door wateroverlast en hevige windstoten. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Automobilisten wordt gevraagd om hun rijstijl en snelheid aan te passen.

Onder meer op de E40 ter hoogte van Brugge moeten weggebruikers rekening houden met wateroverlast. In Brussel was de Georges Henritunnel enige tijd afgesloten voor het verkeer richting Ter Kameren wegens overstroming, zo meldt Mobiris. Intussen is de tunnel weer open.

Plaatselijk hinder door wateroverlast en hevige windstoten. Pas je rijstijl en snelheid aan. (camerabeeld #E40 Brugge) pic.twitter.com/QyokaNWqrj Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#TunnelBru, vanwege een overstroming is de Georges Henritunnel afgesloten voor het verkeer richting Ter Kameren. Mobiris NL(@ MobirisNL) link