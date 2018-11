Verkeer in Schaarbeek versteende even om verkeersslachtoffers te herdenken sam

18 november 2018

21u24

Bron: belga 0 218 seconden lang hield het verkeer vandaag halt op een kruispunt in Schaarbeek. Met de symbolische actie op de werelddag van de verkeersslachtoffers werden de 218 doden en gewonden op de Brusselse wegen herdacht .

De actie vond plaats op het kruispunt van de Louis Bertrandlaan en de Haachtsesteenweg, ter hoogte van de Sint-Servaaskerk. Dat is vlak bij de plaats waar Stéphanie Verbraekel, journaliste bij De Standaard, op 7 november 2017 het leven liet na een aanrijding. Er werden bloemen neergelegd om haar te gedenken.



"Deze symbolische en aangrijpende actie wordt voor de eerste keer gehouden in het Brussels gewest, waar 24 mensen om het leven kwamen bij verkeersongevallen”, aldus Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V). “Het drastisch verminderen van het aantal verkeersongevallen om te komen tot nul verkeersdoden is een zaak voor iedereen. Ook burgers hebben een rol te spelen op het vlak van respect en hoffelijkheid in het verkeer.”

Burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) van Schaarbeek herinnerde aan de inspanningen die de gemeente heeft ondernomen om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals de uitbreiding van de zone 30 en een toename van politiecontroles met 80 procent.



De actie, met de steun van de lokale politie en de Brusselse regering, verliep in samenwerking met de vzw Rondpunt, Ouders van in het verkeer verongelukte kinderen, Over-Hoop, Handicap-International en het burgercollectief 1030/0.

