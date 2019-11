Verkeer aan Gents kruispunt stilgelegd ter nagedachtenis van verkeersslachtoffers

17 november 2019

In Gent is om 11 uur het verkeer 310 seconden stilgelegd ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Bernadettestraat met de Hogeweg. Een seconde voor elk dodelijk slachtoffer dat vorig jaar op Vlaamse wegen te betreuren viel. De actie kadert in de zesde internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers.