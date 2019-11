Verjaring voor zwaarste seksuele misdrijven daalt naar 10 jaar RL

16 november 2019

05u40

Bron: Belga 0 Een fout in een wet die de Kamer vorige week heeft goedgekeurd, zorgt ervoor dat het zwaarste seksueel misdrijf op meerderjarigen - verkrachting met de dood tot gevolg - sneller verjaart. In plaats van na 15 jaar zullen die feiten straks al na 10 jaar niet meer strafbaar zijn, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

Een en ander is het gevolg van een pijnlijke vergetelheid in de wet die ­precies tot doel had dat seksuele delicten op minderjarigen niet meer zouden verjaren. Het opzet van de wet blijft overeind. Maar door de koppeling over het hoofd te zien van verjaringstermijnen tussen sek­suele misdrijven op min 18-jarigen en die op volwassenen, heeft het wetsvoorstel een ongewenst effect: namelijk dat het zwaarste seksuele delict op meerderjarigen straks niet meer na 15 jaar, maar al na 10 jaar verjaart. Door het sleutelgat gluren naar vrouwen, daarvoor geldt nog altijd de 15 jaar. Iemand verkrachten met de dood tot gevolg, daarvoor daalt de verjaringstermijn naar 10 jaar.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke ontdekte de fout, die door juristen wordt bevestigd. Er zal dus een reparatiewet moeten komen. Die hebben de groenen al klaar. Groen/Ecolo wil de tekst volgende week indienen, maar normaal gezien zal het minstens een paar weken duren vooraleer de fout is rechtgezet. En dus is het niet onmogelijk dat rechtszaken die nu worden gepleit en draaien rond misdrijven van meer dan 10 jaar geleden, bij de publicatie van de foutieve wetgeving verjaren.