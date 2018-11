Verijdelde aanslag Frankrijk: raadkamer verlengt aanhouding van drie verdachten TTR

21 november 2018

12u51

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen verlengde gisteren de voorlopige hechtenis van Nasimeh N., Amir S. en Mehrad A. met twee maanden. Dat meldt het federale parket vandaag. De drie waren wellicht betrokken bij de verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositiepartij MEK in Frankrijk.

De politie hield op 30 juni Nasimeh N. en Amir S. uit Wilrijk tegen in Sint-Pieters-Woluwe. De twee hadden 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De dertigers waren op weg naar een conferentie van de MEK in Villepinte, nabij Parijs.

Agenten arresteerden het duo voor poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Niet veel later hield de politie ook een andere man, Merhad A., aan in Frankrijk. Nog diezelfde dag arresteerde de Duitse politie ook Assadollah Assadi, een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen. Hij was vermoedelijk de opdrachtgever en bezorgde het stel uit Wilrijk de springstof.



Merhad A. en Assadi werden overgedragen aan het Belgische gerecht en voor dezelfde tenlasteleggingen aangehouden als het Iraanse stel. Ook Assadi zit nog steeds in voorhechtenis. Als Nasimeh N., Amir S. en Mehrad A. in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer, dan verschijnen ze binnen de vijftien dagen voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling.