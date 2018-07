Verijdelde aanslag Frankrijk: ook man van Iraans-Belgisch koppel blijft aangehouden kg

24 juli 2018

12u48

Bron: Belga 0 De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vandaag de aanhouding bevestigd van Amir S., de man van Iraanse origine uit Wilrijk die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben gepland op een conferentie in Frankrijk. De aanhouding van zijn echtgenote Nasimeh N. werd vrijdag al bevestigd.

Het stel werd op 30 juni tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De twee dertigers zouden later die dag een aanslag willen plegen hebben op een conferentie van de Iraanse oppositiepartij MEK ("les Moudjahidines du Peuple Iranien") in Villepinte, nabij Parijs.

De raadkamer bevestigde de aanhouding van het koppel al twee weken geleden. De advocaten van de verdachten hadden toen geprobeerd de zitting uit te stellen, omdat ze niet in het Antwerps justitiepaleis aanwezig konden zijn door de cipierstaking. De voorzitter ging daar niet op in en de twee gingen in beroep.

Na de aanhouding van Nasimeh N. op vrijdag heeft de kamer van inbeschuldigingstelling dinsdag ook die van Amir S. opnieuw bevestigd. "Dit is de uitspraak die we hadden verwacht", reageert Ergün Top, de advocaat van de man. "Maar we vonden het belangrijk dat ze deze keer in ieder geval aanwezig konden zijn."