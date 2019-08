Verhuurder wil geen "sociale gevallen": Unia opent steeds meer dossiers over huisvesting AW

29 augustus 2019

15u32

Bron: Belga 0 De Huurdersbond dient een klacht in bij het Gelijkekansencentrum Unia, nadat een verhuurder uit het West-Vlaamse Gistel zijn huis niet wilde verhuren "aan sociale gevallen". Bij Unia bevestigt men dat het aantal geopende dossiers over huisvesting de laatste jaren gevoelig gestegen is.

In 2018 werden bij Unia 42 procent meer dossiers geopend over huisvesting ten opzichte van 2017 (van 194 naar 276). Tegenover vijf jaar geleden is dat zelfs 2,5 keer meer (van 112 naar 276).



Ter info: huisvesting maakt deel uit van het actiedomein "goederen en diensten", waarbij bijvoorbeeld ook verzekeringen, toegang tot fitnesszaal en dergelijke toe behoren. Specifiek waren er 133 klachten over discriminatie op de Vlaamse woonmarkt in 2018.

Raciale criteria en handicaps

Het eerste criterium waarvoor bij Unia dossiers worden geopend voor huisvesting, is "vermogen" (lees: de oorsprong van het vermogen): 118 dossiers, voor de "raciale criteria" (109) en handicap (52). Deze drie zijn goed voor meer dan 80 procent van alle dossiers huisvesting.

"Uiteraard mag een eigenaar aandacht besteden aan de vraag of de huurder zijn huur wel regelmatig zal kunnen betalen", zegt woordvoerder Lode Nolf van Unia. "Niettemin staat de antidiscriminatiewetgeving niet alle praktijken toe. De eigenaar mag wel rekening houden met de financiële middelen van een kandidaat-huurder, maar dat moet op een objectieve en redelijke manier gebeuren."

Om inlichtingen in te winnen over de solvabiliteit van de kandidaat-huurder, mag een eigenaar dus wel eisen dat de kandidaat-huurder bewijzen van inkomsten voorlegt.