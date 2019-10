Verhuizen naar platteland geeft niet altijd gezondere lucht KVDS

18 oktober 2019

06u17

Bron: Belga 0 Wie overweegt naar het platteland te verhuizen op zoek naar schone lucht, denkt beter twee keer na. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, schrijft De Standaard.

De concentraties stikstofdioxide, veroorzaakt door verkeersvervuiling, variëren sterk van straat tot straat. Dat bleek eerder uit CurieuzeNeuzen, het burgeronderzoek naar luchtkwaliteit dat de krant De Standaard voerde samen met de UAntwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Bij verder ­onderzoek werd ook de luchtkwaliteit gemeten op de routes waarlangs de deelnemers zich ­verplaatsen.

Impact

Daaruit blijkt dat mensen met een hoge waarde aan hun woning, hun blootstelling verlagen door zich doorheen de dag te verplaatsen naar plekken met lagere concentraties. Maar ook ­omgekeerd geldt dat. Zo kan iemand die op het platteland woont, maar elke dag met de wagen naar Brussel of Antwerpen pendelt, slechter af zijn dan iemand die in een drukke straat in de stad woont, maar met de fiets gaat werken in een autoluwe buurt.





Vooral de impact van de auto wordt onderschat. "Dat komt omdat we geen rekening hielden met het directe effect van files, waar hoge ­concentraties ontstaan tussen aanschuivende wagens, en met het feit dat luchtvervuiling zich opstapelt in de wagen", verklaart Evi Dons (UHasselt).