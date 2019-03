Verhoogde waakzaamheid voor vrijdaggebed in Brussel na aanslag Christchurch SVM

21 maart 2019

18u33

Bron: Belga 0 Verschillende Brusselse politiezones hebben sinds de terreuraanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch vorige week vrijdag hun waakzaamheid aan de moskeeën op hun grondgebied verhoogd. Ook voor het vrijdaggebed zullen ze extra patrouilleren.

"Sinds de aanslagen van vorige week geldt er verhoogde waakzaamheid aan de verschillende moskeeën en zijn er extra passages van patrouilles voorzien, onder meer tijdens de gebedsuren", zegt commissaris Johan Berckmans van de politiezone Brussel West.

Ook in Brussel Noord klinkt het dat er aanpassingen gebeurd zijn. "We hebben onze waakzaamheid verhoogd en onze patrouilles geheroriënteerd.”

Idem dito bij de politie van Brussel Zuid. "Het OCAD heeft geen speciale instructies gegeven en het dreigingsniveau is niet verhoogd", meldt de woordvoerster. "Maar we hebben ons personeel gesensibiliseerd en er zijn meer doorgangen van patrouilles voorzien dan voorheen."

Ook de politie Brussel Hoofdstad/Elsene heeft haar waakzaamheid verhoogd, meldt woordvoerster Ilse Van de keere. "We gaan geen details vrijgeven, maar er is duidelijk bijzondere aandacht voor de moskeeën.” Ook in andere delen van het land -zoals Kortrijk, Oostende en Gent- zal er extra waakzaamheid zijn aan moskeeën.