Verhoogde betonnen middenberm moet slalommen tussen slagbomen aan spooroverweg vermijden bvb

19 juli 2018

14u45

Bron: Belga 0 Om te vermijden dat bestuurders tussen de gesloten slagbomen van een overweg slalommen, gaat spoornetbeheerder Infrabel aan een overweg in Henegouwen een "verhoogde betonnen middenberm" bouwen. "Dit project kadert binnen de aanpak om te blijven zoeken naar ontradingsmanieren om slalommen tegen te gaan", zegt Infrabel-woordvoerster Leslie Buyle.

Het project wordt genoemd in het jaarlijkse veiligheidsverslag van Infrabel. Concreet zullen op de weg aan weerskanten van een overweg in Péruwelz, op spoorlijn 78 (Saint-Ghislain - Doornik) "verhoogde betonnen middenbermen" komen.

Maatwerk

De overweg moet volledig worden herwerkt, legt Buyle uit. Na een risicoanalyse werd de bouw van zo'n verhoogde middenbermen aan de overweg goedgekeurd. Die zullen er in de loop van volgend jaar komen. Maar hoe ze er precies zullen uitzien, staat nog niet vast.



Voorlopig blijft het ook bij dit ene project. "Dit is echt maatwerk. Elke keer kijken we samen met de gemeente, provincie en wegbeheerder naar de specificiteiten van de locatie", en op basis daarvan wordt de beste oplossing uitgewerkt.

Infrabel had eerder ook plannen om plastic paaltjes te plaatsen aan een overweg in Alken, maar dat project werd uiteindelijk afgevoerd wegens "te gevaarlijk".

Maatregelen

De spoornetbeheerder neemt een rist maatregelen om het aantal ongevallen op spoorwegen te verminderen. Zo werden er vorig jaar veertien overwegen afgeschaft (er waren er eind 2017 nog 1.737). Aan twee overwegen (Dendermonde, Waver) loopt sinds begin 2017 een proefproject met "flitscamera's", die registreren wanneer weggebruikers het rood licht en gesloten slagbomen negeren. Er zijn nog geen resultaten bekend.

Een andere maatregel is het plaatsen van struikelmatten (of anti-trespassingpanelen), om spoorlopen te ontmoedigen. Eind 2017 lagen er dergelijke matten aan dertien overwegen. Dit jaar zouden er vijftien bijkomen, op termijn moeten dat er zeventig zijn.

Er vonden vorig jaar 51 ongevallen plaats aan overwegen. Daarbij vielen 9 doden, 3 zwaargewonden en 11 lichtgewonden.