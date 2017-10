Verhofstadt geschokt na overlijden De Ruyver: "Een van m'n beste medewerkers die goede kameraad werd" "Ik besef het nog niet helemaal" HA

14u34

Bron: Belga 3 photo_news Ex-premier Guy Verhofstadt reageert "geschokt" op het plotse overlijden van criminoloog Brice De Ruyver . Die werkte jarenlang als veiligheidsadviseur op het kabinet van Verhofstadt. "Ik verloor zonet een van mijn beste, meest kritische en al even constructieve medewerkers die uiteindelijk een goede kameraad werd. Ik besef het nog niet helemaal", zegt Verhofstadt. Andere politici hebben ook gereageerd op de plotselinge dood van De Ruyver. Ook vanuit niet-politieke hoek stromen reacties binnen.

"Ik ben geshockt door het plotse overlijden van Brice. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie", zegt Verhofstadt. "Meer dan een trouwe raadgever waar ik blind op kon varen en een uitstekende professor criminologie was Brice een dierbare vriend. Altijd goedgemutst. Zelfs in de grootste crisissen kon er nog een grap af. Ik denk dat dat zijn grootste kracht was: hij hield altijd het hoofd koel en ging meteen op zoek naar een oplossing terwijl anderen in het drama bleven hangen. We hebben dat onlangs nog gezien bij zijn optreden in de anti-terrorisme-commissie waar hij zijn harde maar nuchtere analyse maakte wars van elke partij-politiek", zegt de ex premier.



"Op mijn kabinet van Eerste Minister was hij een steunpilaar, omdat hij meer nog dan een inhoudelijk expert, iemand was die energie in een team kon pompen en de moraal hoog hield. Ons land verliest een belangrijk wetenschapper. Gent een van zijn meest joviale zonen. En ik verloor zonet een van mijn beste, meest kritische en al even constructieve medewerkers die uiteindelijk een goede kameraad werd. Ik besef het nog niet helemaal", besluit Verhofstadt.

AFP De Ruyver werkte jarenlang als veiligheidsadviseur bij Verhofstadt.

Brice was altijd goedgemutst. Zelfs in de grootste crisissen kon er nog een grap af Guy Verhofstadt

"Immens verlies"

Verschillende ministers en gewezen ministers loven de grote dossierkennis van De Ruyver. "Ik koester een warme herinnering aan Brice De Ruyver. Bruggenbouwer in veiligheidsdossiers, over politieke grenzen heen en met kennis van zaken", zegt ex-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld).



Huidig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt "diep getroffen" te zijn door het overlijden. "Hij was dé autoriteit op het vlak van veiligheid en een topper om mee samen te werken", aldus Jambon op twitter.

Diep getroffen door het plotse overlijden van Brice De Ruyver. Hij was dé autoriteit op het vlak van veiligheid en een topper om mee samen te werken. #RIP Jan Jambon(@ JanJambon) link

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) noemt De Ruyver "een groot wetenschapper en beleidsman". Geens spreekt van "een immens verlies, ook voor justitie".



Ook premier Charles Michel reageert op het overlijden. "Hulde aan een groot wetenschapper met een hart voor onze vrijheden. Mijn medeleven aan familie en vrienden van Brice De Ruyver", schrijft de premier op twitter.

Hulde aan een groot wetenschapper met een hart voor onze vrijheden. Mijn medeleven aan familie en vrienden van #BriceDeruyver Charles Michel(@ CharlesMichel) link

Geert Bourgeois (N-VA) bestempelt De Ruyver als een gedreven man en betuigt zijn medeleven aan familie en vrienden.

RIP prof Brice De Ruyver, gedreven man, mooie herinneringen commissie Dutroux, hervorming politie Medeleven aan zijn familie en vrienden https://t.co/GMFjwpozug Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link

De reacties komen ook uit niet-politieke hoek. Zo rouwt ook Club Brugge om het overlijden van De Ruyver, een grote Clubfan. De ploeg uit zijn diepste medeleven aan de nabestaanden en noemt De Ruyver een uitzonderlijk expert in zijn vak.

Ons diepste medeleven aan de familie en vrienden van Brice De Ruyver. Clubfan en uitzonderlijk expert in zijn vak. Betekende veel voor Club Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Wetstraatjournaliste Linda De Win reageert eveneens geschokt op het plotselinge overlijden.

Geschokt door plotse overlijden van prof Brice De Ruyver. Mijn medeleven. Ook @dekamer en @JanJambon brengen hulde #villapolitica @een Linda De Win(@ lindewin) link