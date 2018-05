Verhit debat over statiegeld in Vlaams parlement: N-VA verwijt CD&V "demagogie" Meerderheidspartijen niet op één lijn TT

16 mei 2018

15u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 In het Vlaams parlement wordt deze namiddag gedebatteerd over het Verpakkingsplan van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en de invoering van statiegeld voor blikjes en PET-flessen. Wat het verhitte debat vooral duidelijk maakt, is dat de meerderheidspartijen nog lang niet op één lijn zitten over het thema. N-VA verweet CD&V in het halfrond zelfs "demagogie" in het debat.

Zowel N-VA als Open Vld maakten de voorbije dagen en weken fel voorbehoud tegen de invoering van het statiegeld. Ook vandaag was duidelijk dat beide partijen koele minnaars zijn. "Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in de nota (van minister Schauvliege, red.), maar wij zijn geen voorstander van het statiegeld", zei Open Vld'ster Gwenny De Vroe. "Daar worden enkel PET-flessen en blikjes mee geviseerd. Wij willen dat alle andere producenten en sectoren ook over de brug komen."

De liberale fractie is dus geen voorstander van statiegeld, aldus De Vroe: "Het is geen totaalaanpak en het is onrechtvaardig omdat Vlamingen al Europees kampioen recycleerders zijn, terwijl een kleine groep zwerfvuil creëert." Open Vld gelooft veel meer in versterkte handhaving: "Meer controles, meer beboeten, meer bestraffen".

'Statiegeld is onrechtvaardig omdat Vlamingen al Europees kampioen recycleerders zijn' Gwenny De Vroe, Open Vld

Voor CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel heeft Schauvliege wel een breed gedragen plan opgemaakt, waarin statiegeld "één element is van een breed pakket maatregelen". Bovendien is er in Vlaanderen een draagvlak voor statiegeld, aldus de CD&V'er. "Meer dan de helft van de Vlaamse lokale besturen is voor, ook liberale politici zijn voorstander. In uw partij is er dus wél een draagvlak om statiegeld in te voeren."

"Veel demagogie gehoord"

Ook N-VA bleef tijdens het debat voorbehoud maken tegen statiegeld. "Daar hebben we de laatste weken en maanden heel veel demagogie over gehoord, daarnet ook nog naast mij", verwees N-VA-fractieleider Matthias Diependaele naar Van den Heuvel. De hele CD&V-fractie protesteerde tegen dat verwijt.

"Draagvlak is er absoluut om zwerfvuil aan te pakken", zei Diependaele nog. "Iedereen ergert zich er dood aan. Maar dit is een kosten-batenanalyse. De vraag is of statiegeld het juiste middel is. Het kost de gemeenten elk jaar 150 miljoen om zwerfvuil op te rapen. Met statiegeld kan daar maximaal 16 miljoen van af, tegen een kostprijs van 77 miljoen. Dan moet u mij eens uitleggen of we met die 77 miljoen niet meer kunnen doen om de milieuvervuiling aan te pakken." Voor die kostprijs het "goed werkende systeem van de pmd-zak op de helling zetten" ziet N-VA niet zitten.

"Als een N-VA'er het woord 'demagogie' in de mond neemt, is dat een teken dat hij in de problemen zit", repliceerde Van den Heuvel. De oppositie zat er ondertussen bij en keek ernaar hoe de meerderheid de hele namiddag naast elkaar bleef argumenteren voor en tegen statiegeld.

Relletje

Het debat begon vanmiddag al met een relletje toen Groen vroeg de conceptnota van Schauvliege te krijgen. Het plan lekte al uit in de media, maar het parlement heeft er nog geen versie van gekregen, terwijl het vandaag er wel over moet debatteren. Ook parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zei dat hij op verschillende manieren geprobeerd had de tekst vast te krijgen, maar dat dat niet gelukt was. Hij had er zelfs een krantenjournalist over gebeld te hebben die de tekst blijkbaar wel had.

Schauvliege verklaarde dat ze na overleg met minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had afgesproken de nota nog niet vrij te geven omdat ze nog in de regering besproken moet worden. Ze gaf daarom mondeling toelichting over de grote lijnen.

Het plan bevat zes pijlers: vermijden van overbodig gebruik van verpakkingen, milieuvriendelijke verpakkingen, inzetten op meer recyclage via de pmd-zak, zwerfvuil vermijden en handhaving verbeteren, invoer van het principe waarbij de vervuiler betaalt en een eenvoudig systeem van statiegeld.

Vrijdag legt Schauvliege haar plan voor binnen de Vlaamse regering. Het blijft afwachten of N-VA en Open Vld dan hun verzet tegen het statiegeld zullen laten varen of dat er een ander compromis gevonden kan worden. CD&V staat voorlopig geïsoleerd in de meerderheid.

Het eerste echte debat in het Vlaams parlement sinds 2014. De meerderheid rolt vechtend over de parlementaire banken over zwerfvuil en statiegeld. Schitterend. Het jammerlijke gevolg is dat de oppositie overbodig wordt. Op naar een wisselmeerderheid? :-) @villapolitica @vptvlive Bart Caron(@ BartCaron) link