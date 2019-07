Verherstraeten pleit voor begroting ‘light’ bij aanslepende onderhandelingen SPS

09 juli 2019

Bron: Belga 0 Indien er binnen enkele maanden nog geen zicht is op een nieuwe regering, wil CD&V dat over de partijgrenzen heen een soort begroting light kan worden opgesteld. "We moeten een voldoende grote gemene deler kunnen vinden om stappen vooruit te zetten", verklaarde fractieleider Servais Verherstraeten in de Kamer.

De Kamercommmissie begroting heeft de voorlopige twaalfden voor de maanden augustus, september en oktober vandaag goedgekeurd. Er waren vijf stemmen tegen van N-VA en Vlaams Belang en een onthouding van PVDA. De tekst moet volgende week nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Omdat na de val van de regering de begroting voor dit jaar niet door het parlement raakte, wordt sindsdien geregeerd met voorlopige twaalfden. Die procedure houdt in dat de overheid elke maand maar een twaalfde van het budget van 2018 mag uitgeven. Het is de derde luik van de voorlopige twaalfden waar de Kamer zich ditmaal over buigt.

N-VA en Vlaams Belang hadden enkele amendementen ingediend. Zo protesteerden ze tegen de 40 miljoen euro extra middelen voor Fedasil voor de opvang van asielzoekers, waarvoor voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de verantwoordelijkheid in de schoenen van de minderheidsregering schoof. Servais Verherstraeten (CD&V) rekende echter voor dat hetgeen uiteindelijk naar Fedasil gaat, netto niet zo gek veel verschilt van het bedrag waarover Francken zou beschikken.

Opzegvergoedingen

Een ander twistpunt voor N-VA zijn de middelen die voor de kabinetten voorzien zijn. Volgens Sander Loones mag het allemaal wat soberder. Egbert Lachaert (Open Vld) voerde echter aan dat er na het vertrek van N-VA uit de regering, nog steeds opzegvergoedingen moesten worden betaald én dat er extra experts op de kabinetten moesten bijkomen die de bevoegdheden overnamen. Toch is volgens hem sprake van een besparing van zowat 5 miljoen euro.

Ook stelt Loones zich vragen bij de 32 miljoen euro die voorzien is voor de uitbetaling van taalpremies. Hij voerde aan dat die de voorbije vier jaar steevast werd tegengehouden door ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, omdat die talenkennis niet altijd kon worden bewezen. Het ziet er naar uit dat het Rekenhof zal worden gevraagd die zaak tegen het licht te houden.

Plan B

In het licht van de stilstand in de regeringsonderhandelingen, vreest Verherstraeten dat het parlement zich niet voor het laatst over de goedkeuring van voorlopige twaalfden heeft gebogen. Daarom schuift hij een 'plan B' naar voren. Zijn fractie zal ook indien nodig een vierde luik goedkeuren, maar stelt voor die wat "aan te dikken" met een "mini-begrotingscontrole" en eventueel enkele maatregelen te treffen die kunnen leiden tot minder uitgaven en meer inkomsten. Hij citeerde bijvoorbeeld antifraudemaatregelen die al op tafel lagen.