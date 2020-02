Verherstraeten: "Als politicus woord ‘verkiezingen’ uitspreekt verdwijnt het vertrouwen” TT

09 februari 2020

12u56

Bron: Belga 0 "Als een politicus vandaag het woord 'verkiezingen' uitspreekt, dan verdwijnt het vertrouwen. Dat is de reden dat we vandaag nog geen federale regering hebben." Dat zei Servais Verherstraeten, Kamerfractieleider van CD&V, in De Zevende Dag op Eén. Een begrotingsevenwicht in 2024 acht Verherstraeten niet haalbaar.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei eerder deze week in mei een 'symbolische datum' te zien om conclusies te trekken in de federale regeringsvorming. "Dan is de roep naar nieuwe verkiezingen wellicht onvermijdelijk", zei De Wever.

Volgens Servais Verherstraeten verdwijnt met dergelijke uitspraken het vertrouwen in de regeringsvorming. Hij ging in De Zevende Dag in debat over de manier waarop die volgende regering het begrotingstekort moet aanpakken. "Ik geloof dat een evenwicht in 2024 niet haalbaar is, maar het moet de ambitie zijn om het tekort tegen het einde van de rit terug te brengen tot minder dan 1 procent. Er moeten stappen worden gezet om de begroting daarna in evenwicht te brengen", aldus Verherstraeten.

De volgende regering zal volgens Verherstraeten hoe dan ook moeten besparen op de eigen middelen. "Ik denk dat er federale departementen kunnen worden gefuseerd, waardoor het met minder mensen kan."

Investeren voor het klimaat

Ook Jean-Luc Crucke van MR zag nog saneringen mogelijk, maar er moet hoe dan ook worden geïnvesteerd volgens hem. "Iedereen moet investeren voor het klimaat. Nu, niet morgen", aldus de MR-minister. "Onze economie heeft investeringen nodig", zei ook Georges Gilkinet van Ecolo. "Wij willen als groenen tegen armoede strijden, maar we moeten ook het land efficiënt beheren. We zijn dus ook bereid om te besparen."

Vincent Van Quickenborne van Open Vld gaf in het debat aan dat er wat hem betreft een verhoging van de pensioenen mogelijk is, een eis van onder meer de socialistische partijen. "Dat is haalbaar, op voorwaarde dat je de pensioenen verder wil blijven hervormen. Bijvoorbeeld het vervroegd pensioen. Een volgende regering zal die leeftijd verder moeten optrekken", aldus Van Quickenborne.

De Open Vld'er vond dat Koen Geens, die morgen verslag uitbrengt bij de koning van zijn opdracht, nu alle kansen moet krijgen om de grootste partijen in Vlaanderen en Franstalig België te verzoenen. "Ik hoop dat het lukt met N-VA en PS, dat zou het beste zijn voor het land. Of wij er dan bij zijn of niet, is zelfs van ondergeschikt belang.”