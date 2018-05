Vergunning voor parking Antwerpse Zuiderdokken geschorst middenin constructiefase kv

29 mei 2018

16u27

Bron: Belga 0 Na het voorlopig stilleggen van de bouw van de ondergrondse parking aan de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen vorige week, heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu ook beslist om de stedenbouwkundige vergunning voor de parking te schorsen. Dat gebeurt volgens de Raad op vordering van enkele omwonenden en omdat er "ernstig" wordt afgeweken van de bestemmingsvoorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

De geschorste vergunning omvat ook een later geplande tweede ondergrondse parking, een speeltuin, sportveld en hondenloopzone. De vergunning werd in oktober 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan het Antwerpse stadsbestuur verleend.

Het project is een eerste stap in een groter verhaal dat de Gedempte Zuiderdokken moet omvormen tot een grote groene zone, waarbij de huidige honderden (gratis) parkeerplaatsen ondergronds zouden verdwijnen. Dat alles lijkt nu op zijn minst heel wat vertraging op te lopen.

Het stadsbestuur betreurde eerder al dat "een project van deze omvang, met enorme maatschappelijke meerwaarde voor de buurt, de horeca rond het plein en de stad Antwerpen, door enkelen kan worden stilgelegd" en stelde dat het tot stand kwam na een groot participatietraject. De omwonenden die er klacht tegen indienden, zien het onder meer niet zitten dat de parking uitmondt in hun kleine straat.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgt de omwonenden nu in hun redenering dat de parkings niet passen binnen de bestemming "zone voor publiek domein" in het GRUP. Een uitzondering kan indien de ruimtelijke impact ervan beperkt is, maar dat zou in dit geval niet zo zijn.