Verguisde schooldirecteur meldt zich afwezig: alle personeelsleden gaan weer aan de slag GUS

07 september 2018

16u13

Bron: eigen berichtgeving 4 De rust lijkt weergekeerd in Cervo Go De Panne, waar eerder deze week alle 18 personeelsleden zich ziek meldden. De terugkeer van directeur Thiéry Tachel was een doorn in het oog van het personeel, maar die heeft zich nu afwezig gemeld. Hij neemt zijn functie in de school dus voorlopig niet op. Evelyne De Spriet vervult haar taak nu als waarnemend directeur en alle personeelsleden zijn weer aan de slag.

Thiéry Tachel liet ons telefonisch weten geen commentaar te willen geven. “Dat wil echter niet zeggen dat ik akkoord ga met alles wat de voorbije dagen is gezegd of gedaan.”

Véronique De Merlier, algemeen directeur van de scholengroep Westhoek, waaronder het volwassenenonderwijs Cervo Go valt, is vooral opgelucht dat de rust is teruggekeerd. “Begin deze week meldden de achttien administratieve krachten zich collectief ziek, nadat ze wisten dat de heer Tachel zijn vastbenoemde directeursfunctie weer zou opnemen. Maandag kan het schooljaar voor het volwassenenonderwijs normaal starten. Hoe het nu verder moet, zien we in de toekomst wel.”

Thiéry Tachel was van 2010 tot 2014 directeur van Cervo Go De Panne en kreeg daarna het mandaat van algemeen directeur van de scholengroep Westhoek. Hij verhuisde naar Limburg, maar daar liep de samenwerking met de scholengroep Midden-Limburg, waarvan hij algemeen directeur was, spaak. Hij wilde zijn vastbenoemd ambt van directeur van Cervo Go weer opnemen, maar het personeel was niet akkoord. Een medewerker getuigde anoniem over een beleid van roepen, schelden en vriendjespolitiek. Thiéry Tachel zelf omschreef de aantijgingen via zijn raadsman als karaktermoord.