Vergiftigde mama (47) twee jaar lang haar baby? Alexander Haezebrouck

15u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Het jongetje werd in twee jaar tijd maar liefst 38 keer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het OM lijdt de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy. De vrouw ontkent alle beschuldigingen. (Illustratiefoto) Een 47-jarige vrouw uit Ingelmunster riskeert drie jaar gevangenisstraf omdat ze haar zoontje twee jaar lang doelbewust ziek zou gemaakt hebben. Het baby’tje werd in 2010 tot 2012 maar liefst 38 keer opgenomen in het ziekenhuis. "Er werden stoelgangbacteriën in het lichaam en antidepressiva in de urine van het zoontje gevonden."

Het jongetje werd telkens met verschijnselen van futloosheid, misselijkheid en braakneigingen opgenomen. Uit onderzoek bleek dat het kind geïnfecteerd was met een stoelgangbacterie die de onderzoekers zowel in de ziekenhuizen als op een maagsonde bij een huiszoeking vonden.

"De vrouw werkt als verpleegster en weet heel goed hoe ze met zo’n materiaal moet omgaan", zei het openbaar ministerie. "Als het kindje op de dienst intensieve zorgen lag, genas het erg snel. Eens terug op een gewone kamer, waar de moeder er de hele tijd was, verslechterde de toestand van het jongetje steeds weer."

Volgens het openbaar ministerie lijdt Elke S. aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat wil zeggen dat de vrouw haar zoontje ziek zou gemaakt hebben om daardoor zelf meer aandacht te krijgen.

"Hygiëne in ziekenhuizen"

De moeder ontkent alle beschuldigingen en vraagt de vrijspraak voor de zaak. "Er is geen enkel materieel bewijs dat zij die feiten zou gepleegd hebben", pleitte haar advocaat. "Er is ook te weinig onderzoek gedaan naar de hygiëne in de ziekenhuizen en bij de mensen die baxters verzorgen, want het gaat om een ziekenhuisbacterie." Ondertussen woont het zoontje wel thuis en stelt het goed.

De rechter velt op 17 januari een vonnis over de zaak.