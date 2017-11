Vergeet je paraplu niet, het wordt een regenachtige dag KVDS

08u25

Bron: Belga 0 Thinkstock Het is vandaag eerst regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met vooral in het noorden van het land nog enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 8 en 11 graden, zo zegt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het wisselvallig met aanvankelijk periodes van regen of buien, later wordt het droger. De minima schommelen tussen 2 en 6 graden.

Morgenochtend begint in het zuidoosten van het land nog regenachtig. Vanaf het westen wordt het wisselend bewolkt met opklaringen, maar ook lokale buien, die gepaard kunnen gaan met korrelhagel of een donderslag. In de Ardennen kunnen de buien winters zijn van karakter. Het wordt ook een stuk kouder dan de voorbije dagen met maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 7 graden aan de kust. In Hoog-België duiken de temperaturen 's nachts onder het vriespunt.

Zondag blijft het wisselvallig en fris. Opklaringen en bewolkte perioden wisselen elkaar af, met enkele lokale buien. De maxima schommelen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden aan de kust.

Opklaringen

Maandag begint overwegend droog met enkele schuchtere opklaringen. In de loop van de dag trekt vanaf het westen een regen- en buienzone over het land, met ook een fors toenemende zuidwestenwind. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met perioden van regen of buien. De maxima zijn licht positief in Hoog-België en liggen rond 5 à 6 in het centrum.