Verenigingen voor duurzame mobiliteit eisen verbod op autoreclame en willen Autosalon boycotten

05 december 2019

12u36 0 Verschillende organisaties die actief zijn rond duurzame mobiliteit zoals de Fietsersbond en Extinction Rebellion willen de komende editie van het Autosalon in januari boycotten. Daarnaast willen ze ook een verbod op autoreclame.

Onder de hashtag #boycottautosalon hebben de organisaties (waaronder ook burgerbeweging Bruxsel’Air en de Franstalige tegenhanger van de Fietsersbond, GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens) zich verenigd en vragen ze een een verbod op autoreclame, niet toevallig op dezelfde dag dat automobielfederatie Febiac haar persconferentie hield voor het Autosalon van volgend jaar. Zachte en gedeelde mobiliteit zullen er nochtans centraal staan, zo kondigde Febiac aan.

“Zoals altijd gaat de aanloop naar dat salon gepaard met een stortvloed aan publiciteit, vooral voor krachtige, snelle, massieve en dus gevaarlijke auto’s. Deze reclame palmt massaal alle media en de openbare ruimte in. Eraan ontsnappen is onmogelijk”, schrijft de coalitie op haar website.

9.000 vroegtijdige sterfgevallen

“Waar deze reclamecampagnes aan bijdragen, is bekend: het klimaat verandert en luchtvervuiling is verantwoordelijk voor meer dan 9.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in België”, gaat ze verder. “Daarnaast vermindert ook de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers”, schrijft ze nog. Daarom vraagt de coalitie aan de overheden om “alles in het werk te stellen om de stimulansen voor de aankoop van deze voertuigen te reguleren”.

Concreet willen de verenigingen een verbod op alle vormen van reclame voor auto’s en "indien dit onhaalbaar is een verbod op reclame voor voertuigen met een verbrandingsmotor die meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten én voor elk voertuig met een te hoog gewicht, te hoog vermogen en een te hoge snelheid en waarvan de vorm van de voorkant gevaarlijk is voor anderen”. De coalitie vraagt tot slot ook alle burgers om niet naar het Autosalon van volgend jaar te gaan.

Reclame versus realiteit. De 'automobiliteit' schaadt het klimaat! Samen met een coalitie van verenigingen en burgerbewegingen eisen we daarom een verbod op autoreclame. #autosalon2020 #BoycottAutosalon



