Vereeck: "Aanklacht grensoverschrijdend gedrag gelekt door iemand binnen UHasselt" Rob Van herck

09 oktober 2018

13u49

Bron: VTM Nieuws 3 Volgens Lode Vereeck (Open Vld) zit iemand binnen de UHasselt met een partijkaart achter de aanklacht van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt hij aan VTM Nieuws. De UHasselt ontkent het nieuws formeel.

"Dit is bedoeld om ons af te remmen. Ik blijf volop campagne voeren, maar blijf wel terughoudend in het dossier.", zegt Vereeck. Is dit dan een politieke afrekening? "Ik weet 100 procent zeker dat het lek niet vanuit het parket komt. Het kan dus alleen maar vanuit de universiteit komen. We weten dat dat daar mensen met een partijkaart rondlopen, die iemand die goed bezig is een voetje willen lichten. We moeten niet naïef zijn, dit is pure politieke beschadiging.

Lode @vereeck: ‘dit is een lek vanuit de univ van iemand met een partijkaart, zeker van.’

