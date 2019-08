Verdwijnt na kilometerheffing ook verplichte energierenovatie uit het Vlaamse beleid? ttr

20 augustus 2019

18u41

Bron: belga 0 binnenland Milieu-organisaties maken zich zorgen dat na de kilometerheffing ook de verplichte energierenovatie uit het Vlaamse beleid verdwijnt. Het gaat om twee belangrijke hefbomen voor de uitstootdoelstellingen tegen 2030. "Ik vermoed dat Open Vld de energierenovatie wel eens ter discussie zou durven stellen", zegt een onderhandelaar in aanloop naar de klimaatwerkgroep, die morgen vergadert.

Vlaams formateur Jan Jambon heeft de opmaak van een Vlaams regeerakkoord in vijftien inhoudelijke werkgroepen onderverdeeld. Morgen komt de groep 'energie en klimaat' een eerste keer samen. "In plaats van steeds ambitieuzere doelstellingen aan te nemen, gaan we het komende decennium voluit voor het effectief realiseren van de aangegane engagementen en het versnellen van innovatie die daartoe de sleutel vormt", is daarover te lezen in de startnota.

Klimaat

Het eerstvolgende engagement is dat voor 2030. Tegen dan wil Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met 35 procent ten opzichte van 2005, staat in het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Een belangrijke hefboom daarvoor was de slimme kilometerheffing, tot minister van Mobiliteit Ben Weyts er in april de handen van af trok, omdat er onvoldoende draagvlak voor bleek. "Wij zullen die kilometerheffing dus tijdens de formatie niet op tafel leggen", is te horen in de entourage van Weyts.

CD&V denkt daar anders over. "Verkiezingsretoriek is één ding, maar beslissingen uit het verleden herroepen is iets helemaal anders", zegt een CD&V-onderhandelaar. "De kilometerheffing is wat ons betreft nog steeds een onderdeel van het beslist beleid van de vorige regering. Als er partijen zijn die maatregelen willen schrappen, moeten ze iets op tafel leggen dat voor een even grote CO2-reductie zorgt."

Energierenovatie

Een tweede belangrijke pijler voor de 2030-doelstellingen is de verplichte energierenovatie van bestaande woningen. Wie vanaf 2021 een woning koopt of erft, zou binnen de vijf jaar aan drie van zes renovatienormen moeten voldoen. Het gaat om dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, sterk isolerende ramen, een condensatieketel van maximaal 15 jaar oud (of een warmtepomp) en een hernieuwbare energieboiler. "Verplichte renovatie zou voor maar liefst 41 procent van de benodigde energiebesparing voor 2030 zorgen", brengt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu in herinnering.

Milieu-organisaties vrezen echter dat de maatregel, die nog niet in decreten is omgezet, deze formatie niet overleeft, wegens te onpopulair. Een onderhandelaar vermoedt dat de liberalen hem morgen op tafel zullen leggen.

"Wij vonden in het verleden dat de maatregel te weinig omkaderd was", zegt een Open Vld'er vandaag. "Een onderhandeling is geven en nemen. We zullen morgen moeten zien hoe het geheel van de tekst zich presenteert.”