Verdwijning Indiase jongen (13): “Hij zat in zijn eentje en ik mocht hem echt niet storen” SRB/JCV

27 mei 2019

14u44 2 De Indiase scholier Malik Shorya (13) die zaterdag verdween tijdens een schooluitstap in Brussel, had zich voor zijn verdwijning afgezonderd van zijn klasgenoten. “Hij zat in het restaurant te telefoneren, terwijl zijn klas op het terras zat te eten”, zegt de manager van het restaurant in Elsene, waar de jongen voor het laatst is gezien.

Zaterdagavond arriveerde Malik Shorya samen met zijn klasgenoten en begeleiders in het Elsense restaurant Garden of Punjab. De klas van Malik maakte een rondreis door Europa en bracht daarbij ook een bezoek aan Brussel. “De hele groep ging op het terras in de achtertuin zitten", zegt restaurantmanager Sishir Nishra. “Malik bleef binnen. Hij ging in zijn eentje aan een tafel zitten en was continu aan het telefoneren in het Hindi. Volgens mij was het een serieus gesprek. Toen ik voor de grap in het voorbijgaan ‘hello hello’ zei, keek hij boos en blies hij van ‘ssht’. Ik mocht hem absoluut niet storen.”

De restaurantmanager zag de telefonerende jongen nog naar buiten gaan. “Hij ging op de gevel kijken naar de naam van het restaurant. Alsof hij iemand liet weten waar hij was.”

Veertig minuten nadat de Indiase klasgroep vertrokken was uit het restaurant, kreeg manager Nishra telefoon van een begeleider. “Ze waren er in hun hotel achter gekomen dat ze een leerling misten. Ik ben nog gaan kijken: op het terras, buiten op straat ... ik zag hem nergens.”

Sinds zaterdagavond is de jongen niet meer gezien. De politie analyseert nu de telefoniegegevens van de Indiase scholier om erachter te komen met wie hij belde. Wie Malik na zijn verdwijning nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie of Child Focus.