Verdwenen Nederlandse jongen (14) gezond en wel teruggevonden in Antwerpen IB

12 april 2018

23u47

Bron: Belga, Omroep Brabant 0 De veertienjarige Nederlandse jongen die vandaag was verdwenen tijdens een schooluitstap in Antwerpen, is gezond en wel teruggevonden en zijn ouders zijn hem komen ophalen. Dat zegt het Nederlandse Omroep Brabant.

De jongen van het Sondervick College in het Noord-Brabantse Veldhoven verdween na een vrij moment in de stad en daagde niet op toen de klas huiswaarts moest keren. De Antwerpse politie deed nazicht in de binnenstad en op Linkeroever, maar dat leverde niets op.

Telefoon

Uiteindelijk zou hij 's avonds opgedoken zijn in de buurt van de plaats van afspraak. De Antwerpse lokale politie bevestigt de informatie. Het is vooralsnog onduidelijk waarom de jongen zijn telefoon niet gebruikte om contact te zoeken met de rest van de groep.

Buitenlandreisjes

De jongen wordt gevraagd morgen toch naar school te komen om samen met zijn klasgenoten te evalueren wat er mis is gegaan. De rector van de school laat weten dat het incident zeker geëvalueerd zal worden, aangezien de school vaker buitenlandreisjes maakt en dit "nooit meer wenst mee te maken".