Verdwaalde kogel van jachtpartij raakt ei zo na automobiliste mvdb

17 december 2019

10u05

Bron: La Dernière Heure

Een automobiliste is zondagnamiddag nabij Rochefort (provincie Namen) aan de dood ontsnapt door een verdwaalde kogel van een jachtpartij. De vrouw was op de terugweg van haar werk toen de kogel insloeg aan de passagierskant in het koetswerk tussen de zijruiten. "Vijf centimeter verder en de ruit zou verbrijzeld zijn, met veel zwaardere gevolgen", schreef haar boze echtgenoot François Terwagne in een Facebookgroep.

Terwagne verklaarde dat zijn vrouw hem huilend opbelde. “Ze was helemaal van de kaart. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en we gaan klacht indienen.”

De jachtpartij ging door in de bosrijke omgeving rond het gehucht Havrenne (Rochefort), op de grens tussen de provincies Namen en Luxemburg. Terwagne sprak in zijn bericht van “een zeer gevaarlijke situatie.” Hij haalt zwaar uit naar de jagers en noemt ze (vrij vertaald) “onverantwoorde idioten die al schietend mensenlevens in gevaar brengen. Ontoelaatbaar.” Hij hoopt dat de schuldigen gevonden en veroordeeld zullen worden.



De politie tracht te achterhalen wie de organisator van de jacht was. Volgens korpschef Pierre Jacobs van politiezone Lesse et Lhomme zijn zulke incidenten zeer uitzonderlijk. Een verbod op jagen is wellicht geen optie. Het brengt het stadsbestuur van Rochefort jaarlijks 245.000 euro op.