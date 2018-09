Verdubbel je verlof: zo tover je 29 vakantiedagen om in 65 vrije dagen Nina Dillen

17 september 2018

19u18 0 Het vraagt wat puzzel- en rekenwerk, maar wie zijn vakantiedagen voor 2019 zorgvuldig plant rond feestdagen, kan die op magische wijze meer dan verdubbeld zien. Al is daar in de praktijk wel heel veel goede wil van de werkgever bij nodig, nuanceert Geert Vermeir van SD Worx.

Gemiddeld heeft de Belg 29 vakantiedagen, extraatjes zoals anciënniteit en ADV-dagen meegerekend. Maar wie de jaarkalender van 2019 er in detail bij neemt, kan daar in principe 65 vrije dagen van maken. Het eerste voordeel valt te rapen in april 2019.

