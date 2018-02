Verdronken carnavalist Aalst: parket sluit kwaad opzet uit mvdb

13 februari 2018

17u53

Bron: Belga 0 De dood van de 43-jarige carnavalist Daniel Bosmans van wie het lichaam maandagmiddag in de Dender in Aalst werd aangetroffen, is niet het resultaat van kwaad opzet of van de tussenkomst van derden. Dat werd vernomen bij de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft.

De politie kreeg maandag om 5.21 uur een oproep dat er een persoon in het water was gevallen. De hulpdiensten waren een zoekactie gestart en de brandweer zette een duikploeg en sonarboten in. Rond 12.10 uur hadden de hulpdiensten een lichaam aangetroffen ter hoogte van de Zwartehoekbrug. Het ging om de vermiste carnavalist uit Halle.



De omstandigheden van het overlijden worden nog onderzocht, maar er is geen sprake van kwaad opzet of de tussenkomst van derden. Hoe Bosmans die een vrouw en tienerdochter achterlaat, in het water terechtkwam, blijft onduidelijk. Het parket geeft geen verdere details over het onderzoek of over de resultaten van de wetsdokter.

Het is sinds 2005 de achtste keer dat er met Aalst Carnaval een persoon in de Dender belandt. Dit liep drie keer dodelijk af.

De dochter van slachtoffer Daniel Bosmans eerde haar vader via Facebook: