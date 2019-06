Verdeeldheid binnen cdH over oppositiekuur: Kamerlid pleit voor “deelname aan klimaatregering” LH

25 juni 2019

09u35

Bron: Belga 0 Na oud-Waals parlementslid Benoît Drèze pleit nu ook het Luxemburgse kamerlid Josy Arens in cdH er onomwonden voor dat het cdH moet afzien van de oppositie en moet "deelnemen aan een klimaatregering".

"Ik ben lid van een politieke partij en een politieke partij moet haar verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor bij diegenen die geijverd hebben voor een zeer sterk milieubeleid. Dus ik vind dat mijn partij erbij moet zijn als er zich mooie programma's ontwikkelen", stelt Arens. Voor hem is het duidelijk dat het cdH moet deelnemen aan een regering met een stevig klimaatprogramma. "Dat is wat de kiezers me gevraagd hebben te verdedigen.”



CdH-voorzitter Maxime Prévot verdedigt in La Libre zijn standpunt: "Ik voel de nood niet om de partijlijn te verdedigen telkens iemand daar in de pers kritiek op heeft. Ons standpunt blijft ongewijzigd." Het cdH zal met andere woorden op alle beleidsniveaus op de oppositiebanken plaatsnemen. De idee van een Waalse olijfboomcoalitie kan voor de krant dus in de prullenmand.