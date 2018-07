Verdeelde reacties op begrotingsakkoord: "Mensen in armoede duwen helpt hen niet aan job" Redactie

"Eerlijke fiscaliteit komt er pas met andere regering"

Groen reageert ontgoocheld op het akkoord van de federale regering. Kamerfractieleider Kristof Calvo wijst erop dat de 2,6 miljard euro, die de regering moest vinden om de begroting op de rails te houden als bij toverslag verdwenen is. "Dit is niet meer serieus. Er blijven veel vraagtekens over tal van maatregelen. Ook rond Arco zal er onzekerheid blijven. Er is wel één zekerheid: de uitkeringen zullen sneller dalen. Voor langdurig werkzoekenden wordt de arbeidsdeal een armoededeal. Voor eerlijke fiscaliteit is het blijkbaar echt wachten op een andere regering", stelt Calvo.

Calvo kijkt met verbazing naar de trucjes om het tekort van 2,6 miljard weg te werken. "Het concept 'technische correcties' krijgt hier historische proporties. Op vlak van begroting blijkt deze regering geen hoogvlieger, ondanks de verkiezingsbeloftes. Verder is er geen spoor van het investeringspact, dat ons land en onze economie moet voorbereiden op de toekomst", aldus Calvo, voor wie de regering niet verder springt "dan de schaduw van de kibbelende meerderheidspartijen".

Groen vreest dat de arbeidsdeal vooral een armoededeal zal blijken voor langdurig werkzoekenden: "De enige zekerheid nu is dat de uitkeringen sneller zullen dalen. Hoeveel lager wil men nog gaan? Mensen in de armoede duwen helpt hen niet aan een job. Armoede werkt niet."

De partij vindt de maatregelen die werkkrachten richting knelpuntberoepen moeten leiden, zoals de outplacementpremie, wel een lichtpunt, maar Calvo houdt een slag om de arm: "Hopelijk is die over 24 uur niet ingetrokken." Groen stelt tot slot vast dat milieu en klimaat naar jaarlijkse gewoonte de grote afwezige in de deal is. "Michel 1 blijft zeker op dat punt de regering van de gemiste kansen", besluit Calvo.

"Gebroken beloftes, verkeerde keuzes en factuur steeds naar dezelfden"

Behalve een regering van valse beloftes (een begroting in evenwicht), is dit voor sp.a-Kamerfractieleider Meryame Kitir ook een regering die verkeerde keuzes maakt. De werkloosheidsuitkeringen doen dalen of SWT opheffen is geen oplossing om werkzoekenden aan een job te helpen. Het duwt hen alleen de armoede in. Bovendien beloofde de meerderheid de laagste uitkeringen op te trekken boven het armoederisico, maar worden de werkloosheidsuitkeringen nu zelfs nog eens verlaagd.

"De arbeidsdeal past perfect in de maatschappijvisie van deze ministers: wie geen job vindt, doet gewoon niet hard genoeg zijn best. Straffen is de rode draad van dit beleid. In plaats van een arbeidsdeal hebben we meer dan ooit nood aan een opleidingsdeal om werkzoekenden aan jobs - die er zijn, maar niet ingevuld raken - te helpen. Die mismatch pak je aan met een opleidingsverplichting, een specifiek activeringstraject voor 50-plussers en ook met concrete actiepunten die (leeftijds)discriminatie op de werkvloer aanpakken. Het gebeurt niet, maar dat kan allemaal wél", benadrukt Meryame Kitir.

Voor sp.a zet de regering haar privatiseringsagenda voort met de verkoop van Belfius, terwijl dit land nood heeft aan een sterke staatsbank die een échte partner is van gezinnen, kmo's en zelfstandigen. "Met die verkoop heeft de Arco-spaarder bovendien nog altijd geen enkele garantie op een vergoeding, iets wat nochtans in het regeerakkoord van 2014 (!) staat. Ik mag hopen dat deze regering die 800.000 gewone spaarders niet nog een keer in de steek laat en weer haar belofte breekt. Maar ik vrees ervoor", aldus Kitir, die de verwarring hekelt die er andermaal gecreëerd wordt.

Voor sp.a is een drastisch ander beleid nodig, dat niet alleen werkzoekenden, maar alle mensen die werken - alleenstaanden, gezinnen en zelfstandigen - zekerheid geeft voor de toekomst. "Maar na vier jaar rechts is het duidelijk dat daar nooit iets van in huis zal komen. Het zijn altijd dezelfden die moeten betalen. De erfenis van deze regering is stilaan catastrofaal: gebroken beloftes en altijd dezelfden doen betalen", besluit Kitir.

"Arbeidsdeal goede basis voor verder overleg"

Ondernemersorganisatie Unizo vindt de arbeidsdeal van de regering-Michel een goede basis voor verder overleg. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche noemt het een positieve deal, maar ziet nog aandachts- en pijnpunten.

Dat het debat over de hervorming van de lonen wordt geopend, is voor Unizo heel belangrijk. "De onderhandelingen hierover, waarmee we vooral meer kansen willen geven aan de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zijn complex en zullen de nodige tijd vergen, maar het feit dat hier nu concreet mee wordt gestart, in overleg met alle stakeholders, waaronder de sociale partners, mag zonder meer als een mijlpaal worden beschouwd."

Een pijnpunt zit voor de ondernemersorganisatie in de invoering van het recht op outplacement voor werknemers die door medische overmacht een andere job moeten zoeken. "Niet die extra ondersteuning op zich is hier het probleem, wel het feit dat hiervoor het instrument van outplacement wordt gekozen en dat die kosten - 1.800 euro per werknemer - voor rekening van de betrokken werkgevers komen."

VBO ziet meer plussen dan minnen

Het VBO, de grootste werkgeversfederatie van het land, ziet meer plussen dan minnen in het begrotingsakkoord van de regering-Michel. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering is voor de werkgevers een pluspunt, maar ze zijn wel beducht voor de concrete uitvoering van de maatregelen. "In de komende weken zullen de teksten onderzocht worden op hun al dan niet kostenverhogend effect voor de bedrijven", luidt het.

"Het is positief dat een reeks van dossiers die het regeringswerk hypothekeerden, zoals Arco en Belfius, gedeblokkeerd werden. Daarnaast is het goed dat men maatregelen genomen heeft die meer werkzoekenden moeten leiden naar knelpuntberoepen", stelt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering is voor het VBO dan weer een belangrijke maatregel om de werkloosheidsval tegen te gaan.

"Door werkzoekenden via een premie aan te sporen om een opleiding te volgen richting een knelpuntberoep, slaan we een dubbelslag: meer tewerkstelling in die sectoren die écht nood hebben aan arbeidskrachten. Deze werkzoekenden zullen immers sneller een job vinden", bejubelt het VBO een andere maatregel. "Al blijft een effectief controle- en sanctiebeleid een essentiële opdracht voor de bemiddelingsdiensten in het kader van de plicht van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt."

ACLVB verbolgen over zoveelste inbraak in sociaal overleg

De liberale vakbond ACLVB reageert verbolgen. "In een eerder interprofessioneel akkoord werd immers overeengekomen dat de sociale partners nog over de mogelijkheid zouden beschikken om lagere leeftijden af te spreken voor SWT. Met het zomerakkoord komt de federale regering hierop terug en beknot opnieuw de vrijheid van de sociale partners", hekelt de vakbond.

De versterking van de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen is volgens ACLVB dan weer "een harde en onrechtvaardige maatregel voor werkzoekenden die hun uitkering hiermee nog sneller onder de armoedegrens zien dalen". De maatregel is volgens de liberale vakbond ook contraproductief. "Hoe lager het inkomen, hoe lager de hoop op een kwalitatieve, nieuwe job. Inspanningen en kosten voor (her)scholing, internetkosten, kosten kinderopvang,... worden met een onwaardig loon vaak noodgedwongen stopgezet."

"Zoveelste politieke verklaring over Arco, maar nog niets concreet"

Deminor, het juridisch advieskantoor dat meer dan 2.000 Arco-coöperanten vertegenwoordigt, reageert lauw op de deal van de regering over Arco. "We manen aan tot voorzichtigheid. Dit is een zoveelste politieke verklaring. Er is pas echt een akkoord als alle partijen ermee instemmen en het juridisch waterdicht is", zegt advocaat Erik Bomans.

Deminor wacht nog op de concrete uitwerking alvorens uitspraken te doen. "We vragen onze cliënten rustig af te wachten. We gaan hen in elk geval niet aanraden om iets te aanvaarden dat juridisch niet waterdicht is", klinkt het. Of de compensatie uit het op te richten fonds voldoende zal zijn, hangt voor Bomans af van verschillende factoren in de uitwerking van de deal.

"Bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen"

"Deze regering doet haar reputatie van bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen alle eer aan." Zo reageert Vlaams Belang-kamerfractieleider Barbara Pas. De Arco-deal is volgens haar een 'gelegaliserde hold-up de op de belastingbetaler', de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zal enkel leiden tot een stijging van het OCMW-cliënteel en de begroting is kunstmatig opgesmukt.

Voor het Vlaams Belang dienen de Arco-coöperanten wel degelijk te worden vergoed, maar daarvoor moet niet de belastingbetaler maar de schuldigen opdraaien. Dat was tot voor kort ook de mening van N-VA, maar nu keurt haar minister van Financiën Johan Van overtveldt deze onrechtvaardigheid goed, stelt de partij. Voorts is het maar de vraag of Europa het akkoord zal goedkeuren. Buiten wat technische modaliteitswijzigingen is het immers een kopie van het zomerakkoord van 2017.

Wat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen betreft vreest het Vlaams Belang dat we van de regen in de drop vallen. "Door mensen geleidelijk hun werkloosheidsuitkering af te bouwen zal men maar een doel bereiken: het opschroeven van het OCMW-cliënteel", voorspelt Barbara Pas. Ze wijst erop dat de Vlaamse werkwillige werklozen gestraft worden door de Waalse niet-werkwilligen: "Met een activiteitsgraad van 74% kan Vlaanderen het huidige sociaal vangnet makkelijk financieren. Het is echter door het hoge aantal werklozen langs de andere kant van de taalgrens dat we onze sociale voorzieningen moeten afbouwen."

Verder hekelt het Vlaams Belang de kunstmatig opgesmukte begroting. "Vooral de aangekondigde meerinkomsten uit de accijnzen op diesel zijn bitter voor een regering die zichzelf het etiket lastenverlagend toebedeelt", stelt Pas. "De belofte dat wie werkt spaart en onderneemt zou worden beloond krijgt met dit akkoord een eersteklasbegrafenis."