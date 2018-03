Verdediging wijst op gebrek aan bewijzen in onderzoek naar diamantroof op Brussels Airport TTR

29 maart 2018

18u31

Bron: Belga 0 Op het proces over de spectaculaire diamantroof op Brussels Airport, op 18 februari 2013, is vandaag voor de tweede dag op rij de verdediging van de verdachten aan het woord geweest. De advocaten van Nordine E.H., Abdelhouaid M., Nordine A. en Aissa E.H. hebben elk voor hun cliënten gehamerd op het gebrek aan doorslaggevende bewijzen. Ook de houding van de politie en het verloop van het onderzoek werden herhaaldelijk in vraag gesteld.

Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss. Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten 16 mannen en drie vrouwen zich verantwoorden voor hun beweerde aandeel in de overval en de heling van de buit.

"Het openbaar ministerie slaagt er na vijf jaar nog steeds niet in te verduidelijken wie nu precies wat gedaan heeft bij die overval", pleitte meester Pierre Monvil, advocaat van Nordine E.H. "Op die manier kunnen we ons niet naar behoren verdedigen. Minstens even belangrijk is dat we nog altijd niet weten wie de overvallers de cruciale tip of informatie heeft gegeven. Hoe wisten die welk vliegtuig ze wanneer moesten overvallen? Dat had het beginpunt van het onderzoek moeten zijn, die mol identificeren. In plaats daarvan is dit onderzoek met stukken en brokken vooruit gesukkeld."

"Die vondst is zeer bizar"

Het feit dat verschillende verdachten elkaar kenden en telefoneerden, is op zich geen bewijs van hun betrokkenheid bij de feiten, klonk het bij verschillende advocaten. Ook dat de gsm's van een aantal verdachten de avond van de overval uit stonden of niet gebruikt werden, is volgens de verdediging onvoldoende bewijs. Het vermogensonderzoek bij Nordine E.H., Abdelhouaid M., Nordine A. en Aissa E.H. leverde al evenmin aanwijzingen op van een onverklaarbare rijkdom of een luxueuze levensstijl. Bij een huiszoeking bij Abdelah F. trof de politie wel een bivakmuts en een kogelvrije vest aan met het DNA van verdachte Nordine A.

"Maar dat bewijst nog steeds niet dat die bij de overval gebruikt zijn", zei meester Carine Couquelet, advocate van Nordine A. "Die vondst is ook zeer bizar. Een eerste huiszoeking bij F. nam tien uur in beslag en leverde niets op, bij de tweede had de politie al na een half uur prijs. Daar kunnen op zijn minst vragen bij gesteld worden."

Ook de huiszoeking bij Nordine E.H. verliep volgens zijn advocaat op een bedenkelijke manier. "Om de één of andere reden dacht de politie een verborgen schuilplaats vol diamanten te vinden", zei meester Monvil. "Daarom heeft men terrastegels en traptreden uitgebroken en gaten geboord in de muren, allemaal zonder resultaat."

