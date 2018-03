Verdediging vraagt mildere straf voor ex-bokser die agenten neerstak in Schaarbeek TTR

22 maart 2018

18u30

Bron: Belga 1 De advocaten van Hicham Diop, de man die in oktober 2016 twee politieagenten neerstak in Schaarbeek, hebben vandaag het hof van beroep in Brussel gevraagd de beschuldigingen van terrorisme en poging tot moord niet te weerhouden. Zij willen dat hun cliënt een veroordeling krijgt van vijf jaar cel met voorwaardelijke opschorting.

Hicham Diop viel op 5 oktober vorig jaar twee agenten van de politie Brussel-Noord aan in Schaarbeek en stak een van hen neer met een mes, waarna hij hem nog een 20-tal slagen toediende. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in een been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.

De advocaten schilderden een portret van Diop als een man die nooit een terrorist is geweest, en die tot de daad is overgegaan omdat hij "irrationeel" is.

Federaal procureur Bernard Michel had vorige week donderdag voor het hof van beroep van Brussel 15 jaar cel geëist tegen de ex-bokser. De correctionele rechtbank had Diop in oktober veroordeeld tot 9 jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het federaal parket ging daartegen in beroep omdat het meent dat er sprake is van moordpoging in een terroristische context.