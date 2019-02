Verdediging van Nemmouche in lastige papieren: getuige van aanslag wijst hem aan als schutter, DNA-expert vindt onwaarheden ADN

04 februari 2019

15u37

Bron: Belga 1 De verdediging van Mehdi Nemmouche op het proces over de aanslag op het Joods Museum in 2014 heeft vandaag enkele stevige tikken gekregen. Een DNA-expert vond onwaarheden in de akte van verdediging en een rechtstreekse getuige duidde Nemmouche aan als de dader.

De advocaten van Nemmouche worden steeds meer in het nauw gedreven. Ze blijven volhouden dat Nemmouche niet de schutter was in het Joods Museum, maar zijn er nog niet echt in geslaagd om met overtuigende argumenten voor de dag te komen.

DNA-spoor

Vandaag kwam een DNA-expert uitleg geven aan de jury. Die getuigenis begon vrij technisch, maar werd interessant toen procureur Yves Moreau enkele passages begon voor te lezen uit de akte van verdediging. “Zijn die wetenschappelijk correct?”, wilde Moreau van de expert weten. “Neen, ze zijn niet correct”, was het antwoord.



Concreet ging het over het ontbreken van duidelijke DNA-sporen van Nemmouche in het museum. Voor de verdediging pleit hem dat vrij, maar de expert dacht daar anders over. Niet elke aanraking leidt sowieso tot een DNA-spoor, zei hij.

Bovendien is er op de deur van het museum gemengd DNA gevonden waarbij het niet uitgesloten is dat er DNA van Nemmouche bij zit. Het is zelfs honderd keer waarschijnlijker dat hij wel aan de deur is geweest dan niet, berekende de expert. Het is aan de jury om te bepalen hoe sterk dat als bewijs doorweegt, eventueel in combinatie met andere elementen.

Aangeduid als schutter

In de namiddag was er vervolgens al meteen een nieuwe opdoffer voor de verdediging. Een getuige die de aanslag van dichtbij zag gebeuren, wees Mehdi Nemmouche aan als de schutter. Toen de voorzitter de jonge vrouw vroeg of één van de beschuldigden haar aan de schutter deed denken, zei zij “ja” en duidde ze Nemmouche aan.

De jonge vrouw was met haar partner op weg naar het jazzfestival op de Zavel. Ze liepen voorbij het Joods museum toen ze dachten schoten te horen. De vrouw zag de schutter net voor hij Dominique Sabrier neerschoot en kon hem ook beschrijven. “Ik keek naar binnen en zag lichamen liggen”, zei de jonge vrouw. “Even verderop zag ik een man gehurkt zitten. Hij droeg een pet en een zonnebril, had een gebruinde huid en donker haar. Hij keek me even aan en opende toen opnieuw het vuur. Toen zijn we weggelopen.”

Zowel volgens de jongedame als haar partner was de schutter heel kalm. De vrouw kon een beschrijving geven van de man, haar partner kon dat niet. “Hij had een rond gezicht, met een vierkante kin”, verklaarde de vrouw. “Hij leek een jaar of 40 en leek een buikje te hebben.” Beiden kregen ook de zonnebril voorgelegd die bij Mehdi Nemmouche gevonden werd, en volgens de jonge vrouw leek die wel op de zonnebril van de schutter.

Toen de voorzitster haar vroeg of ze de schutter zou herkennen, antwoordde de jonge vrouw bevestigend. Op de vraag of één van de beschuldigden haar aan de schutter deed denken, zei ze “ja” en ze wees Mehdi Nemmouche aan.

“Contaminatie”

Meester Sébastien Courtoy, de advocaat van Mehdi Nemmouche, wees erop dat zij de eerste getuige was die meende Nemmouche te kunnen herkennen. “De vijf andere getuigen die we al gehoord hebben, konden dat niet”, klonk het. “Zelfs haar partner, die bij haar was en hetzelfde gezien heeft, herkent Nemmouche niet. Ik wijs er ook op dat zij vier jaar geleden verklaarde dat de schutter een bleek gezicht had, en nu plots dat hij een gebruind gezicht had. Ik vermoed dat er enige contaminatie is geweest door de jarenlange verslaggeving over onze cliënt.”

Courtoy legde verder de nadruk op elementen uit de verschillende getuigenissen “die niet stroken met het uiterlijk van Nemmouche”. Iemand zei bijvoorbeeld dat de schutter bruin haar had, terwijl Nemmouche zwart haar heeft. Voorts zag de ene hem met een pet, terwijl de andere daarover niet zeker was.