Verdediging Nemmouche “een zielige flop”, volgens advocaat Joods Museum kg

30 januari 2019

11u17

Bron: Belga 0 De verdediging van Mehdi Nemmouche op het proces over de aanslag op het Joods Museum was gisteren "een zielige flop". Dat heeft de advocaat van het Joods Museum, Adrien Masset, verklaard voor de start van de zittingsdag.

De advocaten van Nemmouche hadden beloofd dat ze met hun vragen aan de speurders "leugens" gingen aantonen. Ze insinueren al een hele tijd dat de speurders gefoefeld hebben met beelden van een bewakingscamera. "De verdediging had een groot offensief aangekondigd, maar wat ik gisteren gedurende twee uur heb gehoord, was een zielige flop. Een scheet in een fles", stelde Masset.





Sébastien Courtoy, de advocaat van Nemmouche, trok onder meer de betrouwbaarheid in twijfel van de expert die de stem van de man die de aanslag in een video opeiste, vergeleek met die van Nemmouche. Hij bleef ook doorbomen over "manipulatie" van bewakingsbeelden, waarop volgens Courtoy te zien is hoe de dader eerst wel een bril draagt en dan plots niet meer.

“Helemaal niets aangetoond”

"Ik vind dat ze helemaal niets hebben aangetoond. De rest van het proces zullen we hetzelfde meemaken: grote verklaringen en aankondigingen die door niets gevolgd worden", aldus Masset.



"We hadden ons aan aan dat soort verdediging verwacht", zegt Maxime Nardone, de tweede advocaat van het museum op het proces. "We hoopten dat meneer Nemmouche misschien zou praten, dat hij ons de waarheid zou vertellen. Dat is absoluut niet het geval, hij zegt ons dat hij later zal praten. Dat moeten we nog zien...”

De rest van het proces zullen we hetzelfde meemaken: grote verklaringen en aankondigingen die door niets gevolgd worden.

Geen manipulatie volgens verdediging Bendrer

De advocaten van Nacer Bendrer denken, in tegenstelling tot die van Nemmouche, niet dat het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum werd gemanipuleerd. Volgens advocaat Gilles Vanderbeck is het onderzoek “niet altijd goed gevoerd”, maar is er geen manipulatie geweest.

De verdediging van Nemmouche verklaarde eerder tijdens het proces dat Bendrer nog 6.000 euro moest aan Bendrer voor gestolen of valse autopapieren. Dat zou de reden zijn waarom Nemmouche meer dan 300 keer belde naar Bendrer. Vanderbeck wijst erop dat die theorie “uit geen enkel concreet element in het dossier” volgt.

Vertraging

Het proces is woensdag een uurtje later begonnen dan normaal. Pas om 10.30 uur opende voorzitter Laurence Massart de zitting. Eerst mogen de advocaten van Nacer Bendrer, die ervan beschuldigd wordt de wapens geleverd te hebben, nog vragen stellen aan de speurders en de onderzoeksrechters. Daarna komen experts uitleg geven over het ballistisch onderzoek en de DNA-sporen.