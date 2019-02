Verdediging Nemmouche blijft op Mossad-piste hameren kg/SVM

28 februari 2019

11u03

Bron: Belga 0 Sébastien Courtoy, de advocaat van Mehdi Nemmouche, heeft zoals verwacht nogmaals de these van het Mossad-complot uit de doeken gedaan. Volgens dat complot was de dader van de aanslag op het Joods Museum eropuit gestuurd -al dan niet door de Mossad- om de Riva’s uit te schakelen. Miriam Riva heeft nog voor de Mossad gewerkt als boekhouder, bevestigde de Israëlische regering. Emanuel werkte voor een overheidsagentschap.

“Denkt u dat ik die these heb uitgevonden?”, stelde Courtoy een retorische vraag. Hij citeert een Israëlische defensie-expert, die door een Israëlische krant geïnterviewd werd na de aanslag. “Deze expert bevestigde dat een regeringsbron hem uitgelegd had dat de Riva’s gelinkt waren aan de Mossad en voor de geheime dienst in Berlijn werkten om sjiitische bewegingen te volgen. De Israëlische staatsveiligheid heeft dat afgedaan als geruchten, maar de bron was ernstig.”



Courtoy zei er ook nog bij dat de namen van de Riva’s niet lang geheim gehouden konden worden “omdat er druk was vanuit de media en omdat er talrijke getuigen waren”. “Men kon de namen weliswaar niet verborgen houden, maar hun functie kon toch maar mooi twee jaar verzwegen worden.”

“Toeval?”

Courtoy heeft het ook over Alexandre Strens, een ander slachtoffer van de aanslag. “Men ontdekt zelfs dat de vader van Alexandre Strens voorkomt op de lijsten van de de Israëlische staatsveiligheid voor de opvolging van de sjiitische bewegingen. Opnieuw een toeval?”



Bovendien gebruikt Alexandre op het internet een andere familienaam en maakte hij volgens de advocaat een geheimzinnige reis naar Tel Aviv. “Waarom was hij daar? Ik stel maar vast”, aldus Courtoy. Er lag bovendien een koffer op het bed van Strens op de dag van de aanslag. Wou hij opnieuw op reis gaan? “Daar had hij geen enkele reden toe. Wat was er dan aan de hand? Het zijn allemaal toevalligheden.”

“Geen aanslag, maar executie”

Volgens Courtoy was het geen aanslag op 24 mei 2014, maar een “executie”. “Als IS een aanslag pleegt, is dat met explosieven, of door te vuren in een menigte. Kijk naar de bekende voorbeelden”, zei hij, verwijzend naar de aanslagen in Brussel en Parijs. In de Bataclan maakte een schutter met een kalasjnikov 130 doden. “Die zijn niet na 30 seconden vertrokken. Ze wilden sterven als een martelaar.”

Dat was niet het geval in het Joods Museum, waar de dader maar 82 seconden binnen was met een revolver en een kalasjnikov. “De schutter gebruikte de revolver met zes kogels. Waarom schiet hij niet in het rond met zijn kalasjnikov? De hele executie lang gebruikt hij de revolver, behalve op het einde.”



Volgens Courtoy diende de kalasjnikov enkel voor de vlucht, voor het geval hij de politie zou tegenkomen.

“Antisemiet, nazi, dwaas,...”

Courtoy schopte eerder al wild om zich heen. "Ik ben tien dagen afwezig geweest op het proces om dit pleidooi voor te bereiden. Want ja, men heeft gewoon te veel bewijzen en het neemt veel werk in beslag om die te weerleggen", klonk het ironisch. "En ik heb gehoord dat iedereen hier alleen maar mooie woorden over had voor mij: antisemiet, nazi, dwaas,...”

"Ik ben er trots op om aan de zijde van meester Taelman te pleiten, die in de gangen te horen gekregen heeft dat men haar carrière zou breken. Ik ben ook trots om naast meester Laquay te staan, mijn 'fascistische' vriend met wie ik naar nazimarsen luister. En ik ben er trots op om Mehdi Nemmouche te verdedigen. Ik ben verantwoordelijk voor het leven van de jongen hier achter mij.”

“Muppet Show”

Een halfuur later schoot de advocaat opnieuw uit omdat federaal procureur Bernard Michel en advocaat-generaal Yves Moreau aan het fluisteren waren. Die laatste fronste volgens hem ook iets te veel de wenkbrauwen. “Ik heb geen zin in deze ‘Muppet Show’. Ze brengen me opzettelijk uit mijn concentratie, en het lukt nog ook”, klaagde hij.

“Nemmouche erin geluisd”

Volgens Courtoy heeft iemand zijn cliënt geflikt. Zo zou een persoon in de nacht voor de aanslag zijn binnengedrongen in het appartement van Nemmouche. Dat besluit de advocaat uit de getuigenis van de verhuurder. Die verklaarde dat Nemmouche pas op 24 mei om het wifi-wachtwoord gevraagd. Uit onderzoek blijkt echter dat de avond tevoren al gesurft werd op het wifinetwerk vanop de laptop van Nemmouche.

Dat de dader tijdens de aanslag de schoenen droeg van Nemmouche? Ook daar bestaat een logische verklaring voor, volgens Courtoy. Op de schoenen zat immers DNA van Nemmouche én van een andere man. Volgens de speurders kon dat komen van iemand die de schoenen heeft geprobeerd in de winkel, maar dat veegt Courtoy van tafel. “DNA verdwijnt op een zeker moment”, stelde hij.

“Spanning is voelbaar”

De harde woorden van de advocaat vallen niet in goede aarde bij David Ramet, de advocaat van de familie van het Israëlische koppel dat omkwam bij de aanslag op het Joods Museum. “De spanning is voelbaar, dit is erg zeldzaam. Ik vind dat we op de grens zitten van een systeem”, stelde hij.



“De argumentatie bestaat uit onzin, grote complottheorieën. Ik ben gechoqueerd door wat gezegd is (...) Men knipt in PV’s, gebruikt halfslachtige verklaringen en bewijzen, maar er is niets pertinent gezegd vandaag. De enige verantwoordelijke is Mehdi Nemmouche. Van in het begin al lanceren ze complottheorieën.”

Nemmouche zwijgt

Het is heel onwaarschijnlijk dat Nemmouche zelf het woord zal nemen. Nemmouche en zijn advocaten hebben het hele proces laten uitschijnen dat hij zich mogelijk zou uitlaten over de aanslag op het Joods Museum, maar dat zou advocaat Courtoy “verwonderen”. Dat zei hij tijdens de middagpauze tegen de pers.

