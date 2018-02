Verdediging Ivo Poppe hamert op verzachtende omstandigheden: "Zelden zo'n brave man in de box gezien. Geef hem niet meer dan 15 jaar" ADN

01 februari 2018

13u29

Bron: Belga 0 Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) heeft de verdediging gevraagd een straf van hoogstens vijftien jaar opsluiting uit te spreken. De advocaten van de Wevelgemse diaken hamerden op een hele reeks verzachtende omstandigheden. Poppe werd gisterenavond schuldig bevonden aan vijf moorden.

Volgens advocaat Filip De Reuse bulkt het dossier van de verzachtende omstandigheden. "Ik heb zelden zo'n brave man in de box gezien. Een straf moet ook maatwerk zijn, geen confectie." De advocaat van Poppe merkte bovendien op dat de feiten zich tussen 1978 en 2011 afspeelden. "Dat is al zo lang geleden. Ik had hem kunnen zeggen dat hij moest verklaren dat hij het uitgevonden had. Maar hij heeft dat niet gedaan."

Ook om het blanco strafblad van de beschuldigde kunnen het hof en de jury volgens de verdediging niet heen. Daarnaast werd zijn positieve rol in het maatschappelijke leven in Wevelgem opgeworpen. "In de kliniek, in de kerk, op sociaal vlak en op familiaal vlak. Na zijn arrestatie bleek plots dat hij met de fiets 23 mensen thuis de communie ging geven. Hij heeft ook een volledig netwerk van ziekenbezoeken uitgebouwd." Die hulpvaardigheid heeft volgens meester De Reuse veel te maken met zijn persoonlijkheidsstructuur, die eigenlijk ook de trigger was voor de feiten. "Hij heeft door het goede te willen doen, de wet manifest overtreden."

Bij Ivo Poppe werd een jaar geleden prostaatkanker vastgesteld. "Zeer binnenkort moet hij een nieuwe, delicate operatie ondergaan. Kanker hebben is vreselijk, maar kanker hebben in de gevangenis is een nachtmerrie."

Denk je dat we hier ooit hadden gezeten moest hij een ijskoude seriemoordenaar zijn? Levenslang, ik kan dat niet bevatten. U heeft gisteren uw verstand laten spreken, vandaag vragen wij om uw verstand en uw hart te laten spreken Verdediging Ivo Poppe

De verdediging is van oordeel dat de beschuldigde geen gevaar meer vormt voor de maatschappij. "We zitten hier door zijn schuldbesef. Denk je dat we hier ooit hadden gezeten moest hij een ijskoude seriemoordenaar zijn? Levenslang, ik kan dat niet bevatten. U heeft gisteren uw verstand laten spreken door recht te spreken, vandaag vragen wij om uw verstand en uw hart te laten spreken."

"Menselijke straf"

Advocate An Govers gaf meer toelichting bij de strafuitvoering. Ze legde aan de juryleden uit dat veroordeelden door het hof van assisen nooit na een derde van hun straf vrijkomen. "U moet die man de straf geven die hij verdient, maar u mag daarbij geen rekening houden met een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling." Volgens de verdediging zijn straffen langer dan zeven jaar eigenlijk zinloos. "Dat heeft het omgekeerde effect. Dat zorgt ervoor dat iemand bitter of slechter uit de gevangenis komt."

Men kan die man toch in alle eerlijkheid niet gelijkschakelen met Marc Dutroux, Freddy Horion, Ronald Janssen en Hans Van Themsche? Verdediging Ivo Poppe

"Men kan die man toch in alle eerlijkheid niet gelijkschakelen met Marc Dutroux, Freddy Horion, Ronald Janssen en Hans Van Themsche?", hekelde meester Govers de vordering van het OM. "Ik vraag om een menselijke straf van niet meer dan vijftien jaar." De advocate verwees ook naar gelijkaardige dossiers in Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Daar werden telkens straffen tussen tien en vijftien jaar uitgesproken.

Ivo Poppe kreeg zoals gebruikelijk het laatste woord. "Ik heb daar niets aan toe te voegen, behalve dat ik enorm veel spijt heb van wat er is gebeurd."

De zitting is om 12.30 uur geschorst. Na de middag zullen het hof en de jury zich terugtrekken voor de beraadslaging over de strafmaat.