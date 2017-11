Verdediging IS-ronselaars die aanslag op enkele militairen planden: "Mannen kampten met identiteitscrisis en deden aan grootspraak" ep

15u44

Bron: Belga 0 Klaas De Scheirder Voor de correctionele rechtbank van Mechelen moesten vandaag zes mannen verschijnen die verdacht worden van leiderschap of deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, twee gaven verstek. Hun verdediging meent dat de jongeren vooral aan grootspraak deden en met een identiteitscrisis kampten maar inmiddels weer op het rechte pad zijn.

Adil Z. wilde met zijn minderjarige neef de grens Turkije-Syrië oversteken en aansluiten bij IS. In Turkije liepen zijn contacten mis waardoor hij toch terugkeerde naar ons land en later werd opgepakt. "Op dat moment dacht hij echt dat dat de enige juiste weg was", zegt zijn advocaat, meester Abderrahim Lahlali. "Hij was naïef en liet zich ompraten tot het martelaarschap. Zijn ouders hebben hem nog proberen te overtuigen om terug te keren maar daar had hij geen oren naar. Intussen is hij tot inkeer gekomen en sinds zijn vrijlating in augustus 2016 heeft hij zich nauwgezet aan zijn voorwaarden gehouden waaronder een avondklok en een totaal internetverbod."

Op het juiste pad

Ook Adil Z. zelf meent dat hij zijn leven weer op het juiste pad heeft gekregen. "Ik wilde nooit een aanslag plegen maar wilde naar het kalifaat. Het is heel dom wat ik heb gedaan. Nu werk ik in een supermarkt en na deze zaak wil ik plannen maken om met mijn vriendin te trouwen", aldus de 19-jarige Z. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel of een werkstraf.

Mechelaar Naim R. vroeg een autonome probatiestraf of een werkstraf om zijn bewijs van goed gedrag en zeden leeg te houden. "Hij schaamt zich echt voor wat hij toen zei en schreef", aldus meester Charlotte De Boeck. "De jongen miste ruggengraat en dacht niet kritisch na. Nu wordt hij al meer dan een jaar opgevolgd en stelt hij zich wel kritische vragen. Hij werkt aan zijn zelfontplooiing en toekomst, ik hoop dat u zijn toekomst niet hypothekeert met een zware straf."

Tweede kans?

Nederlander Driss C. werd vertegenwoordigd door zijn advocate Sarah Kloeck omdat hij een inreisverbod in ons land heeft. "Tegen mijn cliënt werd 5 jaar waarvan 3 jaar effectief gevorderd. Waarom krijgt hij geen tweede kans zoals de anderen die slechts tegen een straf met uitstel aankijken", vroeg zij zich af. "Mijn cliënt heeft totaal niets met de anderen te maken, hij had enkel contact met Adil Z. toen ze beiden in Turkije waren."

Meester Ergün Top vroeg dan weer de vrijspraak voor Borgerhoutenaar Abdelmounaim B. "Als ik hoor welke gesprekken hij voerde, dan ben ik blij dat justitie is tussengekomen en hij werd opgepakt", klonk het. "Deze jongen had een identiteitscrisis, hij wou echt niet naar Syrië maar deed mee met de stoere gesprekken van de anderen. Hij kwam lang voor de politie ingreep zelf tot het besef dat hij verkeerd bezig was en verbrak zelf alle contact met de leden van de chatroom, die hij overigens nooit ontmoette. Strafrechtelijk is er niets gebeurd, er is dus geen sprake van deelname aan een terroristische groepering."

Volgende donderdag komt het federaal parket nogmaals aan het woord voor een repliek en krijgt iedereen zijn laatste woord. Het vonnis wordt wellicht een maand later uitgesproken.