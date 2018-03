Verdediging Hardy vraagt internering: "Geïnterneerd worden is geen cadeau" Redactie

06 maart 2018

14u54

Bron: Belga 0 Renaud Hardy's advocaat, Frédéric Thiebaut, vroeg tijdens zijn pleidooi in het Tongerse assisenhof aan de jury om zijn cliënt te laten interneren. "En nee, een internering is niet de jackpot, zoals de advocaten van de burgerlijke partijen hier hebben beweerd", aldus Thiebaut.

Thiebaut beklemtoonde dat het "geen cadeau" is om geïnterneerd te worden. Hij wees erop dat België al verschillende keren veroordeeld werd voor de manier waarop geïnterneerden in ons land behandeld werden. "En we zijn in goed gezelschap vandaag, want het is meester Vander Velpen (die nabestaanden van slachtoffer Linda Doms verdedigt, red.) die mee ijvert voor betere omstandigheden in de gevangenissen."

Waarom hij dan wel de internering vraagt van zijn cliënt? "Eerst en vooral om de juridische waarheid: een internering is de meest correcte manier om dit dossier af te handelen", pleitte Thiebaut. "En ten tweede hoop ik ook dat de gevangenisvoorzieningen op termijn erop vooruit gaan voor geïnterneerden. Dat is de enige manier om met deze mensen om te gaan. Ik hoor hier spreken over monsters en vergissingen van de natuur, terwijl hen correct behandelen ons net onderscheidt van regimes waar we bang van zijn."

Geestesstoornis

Volgens Thiebaut is er bij zijn cliënt nog altijd sprake van een geestesstoornis. "Er is een impulscontrolestoornis bij Hardy. Kijk maar naar de fotografie, de bootjes, de racewagentjes, de hyperseksualiteit. Hardy had ervoor psychopate kenmerken, maar dat was onder controle. Pas na 2010 wordt het een stoornis en groeit die agressie. Ervoor waren er kosten aan. Na 2010 werd het een 'perte totale'. Ik ga niet betwisten dat hij een seriemoordenaar is of dat hij een seksuele sadist is. Die geestesstoornis heeft hij nu nog. Kijk naar zijn gedrag in de gevangenis", zei Thiebaut.

Ik heb een weinig sympathieke positie. Ik rijd in een peloton zonder ploegmaat met mijnheer Hardy op mijn bagagedrager en met een platte band. Frédéric Thiebaut

"De incidenten zijn bijna niet bij te houden. De verbale agressie. Emmer met urine onder zijn bed. Scheldpartijen, nachtlawaai. Seksueel getinte commentaar op vrouwelijke cipiers. Rondlopen met plastic zak op het hoofd. Een zeer doordringende onaangename geur in zijn cel die doet kokhalzen. De brieven die hij stuurt. Seksvideo's die hij aan medegedetineerden vraagt. De ene tuchtsanctie na de andere", aldus de advocaat.

Volgens hem is de impulscontrolestoornis bij Hardy niet onder controle. "Een psychopaat weet hoe hij zich moet gedragen in de gevangenis. Hier op de zitting kan hij zich amper inhouden. Is dit het gedrag van een psychopaat zonder impulscontrolestoornis? Een echte rationele psychopaat zou zich anders gedragen. Die komt hier niet binnen met een grapje over 'Hasselt Hilton'. Zijn totaal misplaatste grapjes op dit proces. Is dit het gedrag van een psychopaat? Dat zijn allemaal impulsen, die hij tot op de dag vandaag niet kan controleren. Hij lijdt nu nog aan een geestesstoornis", verduidelijkte Thiebaut.

Thiebaut begon zijn pleidooi met te zeggen dat Hardy niet op zijn medelijden moest rekenen. Hij noemde Hardy een cliënt die niet te regisseren valt. Tijdens deze woorden werd Hardy emotioneel en stak hij zijn hoofd weg tussen zijn handen. "Maar ik heb mijn taak als verdediging aanvaard en zal ze uitvoeren. Ik draag deze toga met trots en ik vind dat ik deze job moet doen. Ik heb een weinig sympathieke positie. Ik rijd in een peloton zonder ploegmaat met mijnheer Hardy op mijn bagagedrager en met een platte band. Ik ga hier tijdens mijn pleidooi maar een item behandelen, de internering", aldus Thiebaut.