Verdachten winkeldiefstallen crashen na wilde achtervolging op E313 TT

11 juli 2018

14u51

Bron: Belga 0 De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft afgelopen nacht twee mannen die zich verdacht gedroegen in Hasselt, met hoge snelheden achtervolgd tot in Tongeren. Daar konden de mannen na een crash tegen een vangrail uiteindelijk gearresteerd worden. Dat laat de politiezone weten in een persbericht.

Vannacht rond drie uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad de melding dat twee mannen zich verdacht gedroegen aan de Decathlon aan de Kuringersteenweg in Hasselt. Toen een ploeg ter plaatse kwam, sloegen de twee mannen in hun auto op de vlucht. Daarbij negeerden de twee verdachten verschillende verkeerslichten.

De wagen, waarop een gestolen nummerplaat hing, reed vervolgens de E313 op in de richting van Tongeren. Bij de achtervolging, waarbij verschillende politieploegen betrokken waren, werden snelheden van meer dan 170 kilometer per uur gehaald. De auto crashte uiteindelijk tegen de vangrail op de autosnelweg.

Gestolen goederen aangetroffen

Twee personen, een 37-jarige man uit Luik en een 31-jarige man uit Oupeye, werden opgepakt door de politie. De 31-jarige man raakte lichtgewond en werd even overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. In de auto van de verdachten werden voorwerpen aangetroffen die eerder die nacht gestolen werden aan de winkelketen op de Kuringersteenweg.

De politie stelde verschillende processen-verbaal op voor de verschillende verkeersovertredingen die de mannen begingen. Ook was de auto van de verdachten niet gekeurd, verzekerd of ingeschreven en voorzien van een gestolen nummerplaat.

Het verhoor van de twee mannen was deze middag nog bezig. Later zal beslist worden of ze aangehouden blijven.