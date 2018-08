Verdachten van reeks winkeldiefstallen gearresteerd in Leuven SVM

17 augustus 2018

13u51

Bron: Belga 0 In Leuven heeft de politie twee mannen opgepakt die verdacht worden van een hele reeks winkeldiefstallen. De twee werden opgepakt in het Dreamland-filiaal in Leuven, maar zouden ook al toegeslagen hebben in twee doe-het-zelfzaken en een andere speelgoedwinkel. Dat meldt het Leuvense parket.

De twee waren dinsdagnamiddag het Dreamland-filiaal aan de Kolonel Begaultlaan binnengestapt en waren hun winkelkar aan het volladen met onder meer spelconsoles toen het winkelpersoneel de politie verwittigde. Zij waren immers gewaarschuwd alert te zijn na verschillende eerdere diefstallen in winkels van dezelfde keten in de regio. Daarbij was een beschrijving gegeven van de vermoedelijke winkeldieven en die kwam overeen met die van de twee shoppende mannen.

In afwachting van de komst van de politie hield het personeel de twee verdachten goed in de gaten. Toen de twee dit door hadden, gingen ze ervandoor zonder iets mee te nemen. Even verderop werd hun voertuig echter klemgereden door verschillende politiepatrouilles. Op hun auto stonden valse nummerplaten. Hun wagen werd in opdracht van het parket in beslag genomen en getakeld.

De twee Luikenaars van 21 jaar en 27 jaar werden voorgeleid en onder aanhoudingsbevel geplaatst.