Verdachten van mislukte wisseltruc met diamant van 2,5 miljoen euro blijven aangehouden EB

13u17

Bron: Belga 0 Bernaerts Jonathan Op dit camerabeeld zie je hoe de vrouw (bovenaan) de wisseltruc uitvoert. De man (links onderaan) belemmert het zicht van de diamantair. De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van een Italiaanse man en een Roemeense vrouw die op heterdaad betrapt werden toen ze een diamant van 2,5 miljoen euro probeerden te stelen bij de firma Blue Planet Diamond in de Antwerpse diamantwijk. De Italiaan, die een gerenommeerd diamantexpert zou zijn, ontkent iedere betrokkenheid bij de diefstal en zegt dat de Roemeense op eigen houtje heeft gehandeld.

Een Spaans zakenman had zich via een makelaar aangeboden om de diamant van 20 karaat te kopen. Hij sprak met de zaakvoerders van Blue Planet Diamond af dat hij eerst een expert ter plaatse zou sturen om de diamant te inspecteren. De expert bood zich afgelopen dinsdag op hun kantoor aan, samen met een vertrouwelinge van de zakenman.

Lege doos

Toen de expert klaar was met het onderzoeken van de steen en de bijbehorende certificaten, gaf hij zijn fiat voor de verkoop. De diamant werd in een doosje gelegd en vervolgens in een envelop gestoken. Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de Roemeense de enveloppe vliegensvlug van tafel grist en vervangt door een andere enveloppe uit haar jas, met daarin - zo blijkt later - een leeg doosje. De wisseltruc werd door de zaakvoerders echter opgemerkt.

De expert beweert niet op de hoogte te zijn geweest van wat de vrouw van plan was. "Hij kende haar ook niet van voordien. De Spaanse zakenman had haar als vertrouwenspersoon meegestuurd en mijn cliënt aangezocht om de diamant op zijn echtheid te controleren. Dat is ook zijn job: hij is een gerenommeerd expert die wereldwijd door potentiële kopers op pad wordt gestuurd om te kijken of de diamanten wel echt zijn en of ze matchen met de bijbehorende certificaten", zegt advocaat Sahil Malik, namens de Italiaanse verdachte.

De kans is groot dat de man in beroep gaat tegen de bevestiging van zijn aanhouding.