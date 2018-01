Verdachten van inbraak crashen op E19 in Rumst en vluchten woonwijk in ADN

18 januari 2018

16u06

Bron: Belga 2 Op de E19 ter hoogte van Rumst is vanmiddag een voertuig van de baan gegaan dat door de politie achtervolgd werd omwille van een mogelijke betrokkenheid bij een inbraak even voordien in Mechelen. Dat zegt Gazet Van Antwerpen en de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek bevestigt de feiten. De vier inzittenden zijn te voet een woonwijk in gevlucht. De politie heeft tijdens een zoekactie al twee verdachten kunnen vatten.

Het voertuig werd door de politie herkend op basis van een signalement door buurtbewoners die de inbraak hadden zien gebeuren. Ook van de verdachten gaven ze een beschrijving. Het herkende voertuig reed aan hoge snelheid weg van de politie die het wilde controleren en crashte wat verderop op de E19 richting Antwerpen.

"De inzittenden zijn dan gaan lopen, maar we hebben er twee opgepakt", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek. "De andere twee hebben we nog niet gevonden, zij zijn buiten onze perimeter geraakt." De zoekactie is nog aan de gang, met ondersteuning van de politiezone Rupel.

#E19 Ongeval thv Rumst richting Antwerpen. Er is 1 rijstrook versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Inbrekers crashen op E19 na politieachtervolging na inbraak in Mechelen #VTMNIEUWS pic.twitter.com/kXMLWbZ6m1 Sander Denayer(@ sanderdenayer) link