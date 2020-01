Verdachten van gewelddadige homejacking in Berlare opgepakt aan Duitse grens kv

15 januari 2020

18u24

Bron: Belga 0 De federale politie van Luik heeft aan de Duitse grens een 22-jarige vrouw en een 24-jarige man opgepakt die verdacht worden van een gewelddadige homejacking in het Oost-Vlaamse Berlare. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en werden overgebracht naar de gevangenis.

Vorige woensdag 8 januari kreeg een 72-jarige dame in de Molenstraat in Overmere een jonge vrouw aan de voordeur. De vrouw vroeg of ze een lege fles mocht vullen met water en kon zo de woning betreden. Door het afleidingsmanoeuvre slaagde een mannelijke mededader erin om de woning binnen te dringen.

Een familielid van de dame, een 58-jarige man, was toevallig getuige van de feiten en kwam tussen om de personen uit de woning zetten. Hij werd gewelddadig overmeesterd door de verdachten en raakte gewond.



De twee verdachten sloegen op de vlucht maar hun voertuig werd onmiddellijk geseind. Het werd zondag opgemerkt door een ANPR-camera aan de Duitse grens. De federale politie van Luik kon het voertuig onderscheppen en de drie inzittenden werden ter plaatse gearresteerd. Het ging om de twee verdachten en een 24-jarige vrouw die ook geseind stond.