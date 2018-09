Verdachten Spa-schietpartij mogen aan ons land uitgeleverd worden ADN TTR

07 september 2018

18u53

Bron: ANP, Belga 1 Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa mogen worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Bij de schietpartij kwam de Belgische agent Amaury Delhez (38) om het leven.

Het tweetal, Cyril T. (35) en Mark van den B. (38), vocht de uitlevering aan. Beiden zeggen geen aandeel te hebben gehad in het dodelijke geweld. De broer van Cyril T., de 36-jarige Yvo, is volgens hen de schutter geweest.

De drie Limburgers werd in de nacht van 25 op 26 augustus de toegang tot een discotheek in Spa geweigerd. Tijdens de daarmee gepaard gaande ruzie zou een van de verdachten een vuurwapen hebben laten zien. De gewaarschuwde politie zou hen kort daarna met geweld uit een taxi hebben getrokken. Vervolgens ontstond een vuurgevecht, waarbij Delhez dodelijk werd geraakt.

Yvo T. kon de ochtend na het het geweld worden opgepakt en zit in België vast. Het Belgisch gerecht is nog volop bezig met het onderzoek en wil Van den B. en Cyril T. kunnen horen. Zij zijn beiden verdachte in de zaak. De Belgische autoriteiten willen onder meer antwoord op de vraag waarom zij zijn gevlucht. De twee mannen hadden zich in Nederland bij de politie gemeld. De rechtbank in Amsterdam deed vandaag direct uitspraak gezien de grote impact van de zaak.