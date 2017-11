Verdachten opgepakt na brutale inbraak in Lubbeek ep

17u28

Bron: Belga Vijf mannen hebben woensdagnacht in Lubbeek een man met geweld bij hem thuis overvallen. De politie van Tienen kon nog dezelfde nacht twee verdachten oppakken. Eén van hen werd onder aanhoudingsbevel geplaatst, de tweede werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Dat meldt het Leuvense parket.

De gewelddadige inbraak vond woensdagnacht rond 01.00 uur plaats. Rond dat tijdstip vielen vijf mannen de woning binnen waarna ze één van de bewoners, een 18-jarige man, sloegen en bewerkten met een taser. Een andere bewoner, een 27-jarige man, kon naar de badkamer vluchten. De vijf inbrekers konden 350 euro buitmaken en gingen er vervolgens vandoor.

Een half uur later onderschepte de politie van Tienen een wagen met twee mannen aan boord. Zowel de wagen als de personen beantwoordden aan de beschrijving die de slachtoffers hadden gegeven. Eén van de verdachten had ook 350 euro bij in de biljetten die bij de slachtoffers werden gestolen.

Beide verdachten, Leuvenaars van 18 en 20 jaar, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De 20-jarige man ontkent elke betrokkenheid maar werd aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De andere verdachte mocht na verhoor beschikken. De recherche van de politiezone Lubbeek zet het onderzoek verder.