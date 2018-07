Verdachten mislukte plofkraak verschijnen morgen voor raadkamer, twee zijn nog voortvluchtig

23 juli 2018

Bron: Belga 0 De twee verdachten die vrijdag zijn aangehouden nadat ze donderdagnacht een plofkraak probeerden te plegen in Sint-Laureins, verschijnen dinsdag voor de raadkamer. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De twee bendeleden, met Nederlandse nationaliteit, werden aangehouden nadat een alerte buurtbewoner hen had betrapt. Het parket onderzoekt of de verdachten ook gelinkt zijn aan andere plofkraken die in juni op verschillende geldautomaten zijn uitgevoerd. Voorlopig worden ze enkel vastgehouden voor hun aandeel in de plofkraak van een geldautomaat op het postkantoor in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins, in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 03.20 uur.

Vier mannen drongen toen het postkantoor binnen door met breekijzers de toegangsdeur te forceren. Zij waren ook in het bezit van gasflessen. Even later werd door agenten van de politiezone Maldegem een verdacht voertuig tegengehouden. De inzittenden sloegen direct op de vlucht, maar twee ervan konden worden overmeesterd.

Zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in de afdeling Gent en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van poging diefstal met braak, poging vernieling door ontploffing van een bewoond pand bij nacht, criminele organisatie en diefstal.

Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.